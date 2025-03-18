https://ria.ru/20250318/somali-2005717469.html

В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв

В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв - РИА Новости, 18.03.2025

В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:45:00+03:00

2025-03-18T14:45:00+03:00

2025-03-18T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian. Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет. "Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X. Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20250316/ssha-2005272306.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996829617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сомали, могадишо, россия, аль-каида, оон