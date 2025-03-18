https://ria.ru/20250318/somali-2005717469.html
В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв
В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв - РИА Новости, 18.03.2025
В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:45:00+03:00
2025-03-18T14:45:00+03:00
2025-03-18T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian. Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет. "Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X. Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20250316/ssha-2005272306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, могадишо, россия, аль-каида, оон
В мире, Сомали, Могадишо, Россия, Аль-Каида, ООН
В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв
У президентского дворца в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian.
Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет.
"Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X.
Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо
, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали
, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида
"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН
. США
наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России