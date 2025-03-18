https://ria.ru/20250318/sobaki-2005620032.html

Кинолог призвал не оставлять собак на самовыгуле

Кинолог призвал не оставлять собак на самовыгуле - РИА Новости, 18.03.2025

Кинолог призвал не оставлять собак на самовыгуле

Хозяева должны нести ответственность за своих питомцев и ни в коем случае не оставлять их на самовыгуле, однако пока отсутствует возможность точно определить,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:28:00+03:00

2025-03-18T04:28:00+03:00

2025-03-18T04:29:00+03:00

общество

россия

владимир голубев (кинолог)

владимир бурматов

российская кинологическая федерация (ркф)

госдума рф

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Хозяева должны нести ответственность за своих питомцев и ни в коем случае не оставлять их на самовыгуле, однако пока отсутствует возможность точно определить, кого именно следует считать виноватым в том, что собака гуляет сама по себе, и кто должен нести уголовную ответственность, если она кому-то навредит, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство РФ законопроекты о повышении штрафов за самовыгул животных до 50 тысяч рублей и о повышении срока до трех лет лишения свободы по ужесточенной статье "причинение смерти по неосторожности", если собака насмерть загрызла кого-то по недосмотру владельца. "Говоря о реализации законопроекта, необходимо понимать ряд практических аспектов. Во-первых, требуется создать надежную систему идентификации животных и их владельцев. В настоящее время отсутствует обязательное маркирование питомцев, что затрудняет установление связи между собакой и хозяином", - сказал Голубев. По его словам, если у собаки, обнаруженной на улице без хозяина, нет ни чипа, ни клейма, практически невозможно определить, находится ли она на самовыгуле, является безнадзорной, или же потерялась и ее отчаянно ищет хозяин. Кроме того, следует определить порядок действий в ситуациях, когда собака находится без присмотра владельца, например, гуляет самостоятельно или хозяин находится вне зоны видимости. Также нужно понять, кто конкретно из членов одной семьи должен нести наказание, если собака живет у них без каких-либо документов, добавил Голубев. "Или произошел инцидент, когда собака гуляла не со своим хозяином (а, например, будучи на передержке). Также отдельно встает вопрос ответственности за безнадзорных животных – будет ли на них распространяться эта практика и каким образом? Кто будет нести ответственность, местные власти?" - привел кинолог примеры неопределенных ситуаций. При этом Голубев подчеркнул, что не вызывает сомнений обязанность каждого владельца домашнего животного нести полную ответственность за своего питомца. Хозяин обязан обеспечивать надлежащий уход, воспитание и контроль за поведением своего четвероногого друга, подчеркнул кинолог. Он обратил внимание, что особенно это касается собак, которые могут представлять потенциальную опасность для окружающих при неправильном обращении или недостаточной социализации, например, если речь идет о крупных собаках или плохо социализированных собаках из приютов. "Мы полностью поддерживаем меры об усилении ответственности владельцев животных. Однако для объективной оценки данной инициативы необходимо иметь понимание обо всех механизмах ее реализации на практике", - заключил президент РКФ.

https://ria.ru/20240922/sobaka-1974054137.html

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20241002/chipirovanie-1975888740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир голубев (кинолог), владимир бурматов, российская кинологическая федерация (ркф), госдума рф