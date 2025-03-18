https://ria.ru/20250318/smolensk-2005701523.html
В Минздраве Смоленской области обсудили ключевые вопросы региона
В Минздраве Смоленской области обсудили ключевые вопросы региона - РИА Новости, 18.03.2025
В Минздраве Смоленской области обсудили ключевые вопросы региона
На коллегии Минздрава Смоленской области обсудили качество и доступность медицинских услуг, а также подготовку работников для поликлиник и больниц региона,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T14:13:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На коллегии Минздрава Смоленской области обсудили качество и доступность медицинских услуг, а также подготовку работников для поликлиник и больниц региона, сообщил губернатор области Василий Анохин. По его словам, за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области трудоустроено более 500 молодых людей с высшим и средним медицинским образованием. Больше 130 выпускников пришли по договорам о целевом обучении. Анохин отметил, что для мотивации юных медработников внедрили новые меры поддержки, такие как бесплатное служебное жилье, компенсации за аренду и ежемесячные выплаты. "В прошлом году помощь получили 937 человек на общую сумму свыше 150 миллионов рублей", — написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в регионе также реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Они заинтересовали 392 человека, которые пришли на работу в медучреждения области. "Постепенно улучшаем качество медицинской помощи, делаем ее доступнее. В прошлом году для медучреждений приобрели почти 850 единиц оборудования, 10 санитарных автомобилей и три передвижных медицинских комплекса. Сделали капитальный ремонт почти полусотни объектов. В этом году готовим к открытию онкологический диспансер, а к концу 2026 года планируется завершение строительства нового корпуса детской клинической больницы", — добавил Анохин. Губернатор отметил, что, благодаря решению президента России Владимира Путина, начали масштабное обновление областной клинической психиатрической больницы, включая строительство дополнительного корпуса на 600 коек и капитальную реконструкцию существующих зданий. Планируются женские консультации в Дорогобужском, Руднянском и Починковском округах. "Для меня важно, чтобы за цифрами был реальный результат, который увидят наши жители. Держу на контроле реализацию всех проектов в сфере здравоохранения", — заключил Анохин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
В Минздраве Смоленской области обсудили ключевые вопросы региона
На коллегии Минздрава Смоленской области обсудили развитие медобслуживания
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На коллегии Минздрава Смоленской области обсудили качество и доступность медицинских услуг, а также подготовку работников для поликлиник и больниц региона, сообщил губернатор области Василий Анохин.
По его словам, за последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области трудоустроено более 500 молодых людей с высшим и средним медицинским образованием. Больше 130 выпускников пришли по договорам о целевом обучении.
Анохин отметил, что для мотивации юных медработников внедрили новые меры поддержки, такие как бесплатное служебное жилье, компенсации за аренду и ежемесячные выплаты. "В прошлом году помощь получили 937 человек на общую сумму свыше 150 миллионов рублей", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в регионе также реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Они заинтересовали 392 человека, которые пришли на работу в медучреждения области.
"Постепенно улучшаем качество медицинской помощи, делаем ее доступнее. В прошлом году для медучреждений приобрели почти 850 единиц оборудования, 10 санитарных автомобилей и три передвижных медицинских комплекса. Сделали капитальный ремонт почти полусотни объектов. В этом году готовим к открытию онкологический диспансер, а к концу 2026 года планируется завершение строительства нового корпуса детской клинической больницы", — добавил Анохин.
Губернатор отметил, что, благодаря решению президента России Владимира Путина, начали масштабное обновление областной клинической психиатрической больницы, включая строительство дополнительного корпуса на 600 коек и капитальную реконструкцию существующих зданий. Планируются женские консультации в Дорогобужском, Руднянском и Починковском округах.
"Для меня важно, чтобы за цифрами был реальный результат, который увидят наши жители. Держу на контроле реализацию всех проектов в сфере здравоохранения", — заключил Анохин.