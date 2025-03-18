https://ria.ru/20250318/slutskiy-2005831024.html

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру - РИА Новости, 18.03.2025

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов РФ, считает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:08:00+03:00

2025-03-18T21:08:00+03:00

2025-03-18T21:25:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

госдума рф

дональд трамп

владимир путин

сша

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов РФ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом."Разговор длился почти 2,5 часа, 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России", - сказал Слуцкий журналистам.По его мнению, итогов телефонного разговора президентов России и США без преувеличения ждали во всем мире."Главное: в сегодняшней системе координат сделан немалый шаг в сторону украинского урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам о мире, поддержав идею о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре...", - отметил парламентарий.Глава комитета Госдумы подчеркнул, что в полной мере обозначены российские подходы к контролю за возможным прекращением огня, а также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима."До Дональда Трампа доведена напрямую правда о зверствах украинских боевиков в отношении мирного населения. Ключевым условием недопущения эскалации названо прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведанных Киеву. То есть очерчены все контуры мирного решения. И очень важно, что это было сделано в рамках взаимоуважительного диалога, где стороны слышали друг друга", - добавил он.

https://ria.ru/20250318/shenderyuk-zhidkov-2005830863.html

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, госдума рф, дональд трамп, владимир путин, сша, москва, в мире