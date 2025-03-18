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Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру - РИА Новости, 18.03.2025
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21:08 18.03.2025 (обновлено: 21:25 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/slutskiy-2005831024.html
Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру
Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру - РИА Новости, 18.03.2025
Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов РФ, считает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:08:00+03:00
2025-03-18T21:25:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
госдума рф
дональд трамп
владимир путин
сша
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов РФ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом."Разговор длился почти 2,5 часа, 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России", - сказал Слуцкий журналистам.По его мнению, итогов телефонного разговора президентов России и США без преувеличения ждали во всем мире."Главное: в сегодняшней системе координат сделан немалый шаг в сторону украинского урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам о мире, поддержав идею о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре...", - отметил парламентарий.Глава комитета Госдумы подчеркнул, что в полной мере обозначены российские подходы к контролю за возможным прекращением огня, а также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима."До Дональда Трампа доведена напрямую правда о зверствах украинских боевиков в отношении мирного населения. Ключевым условием недопущения эскалации названо прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведанных Киеву. То есть очерчены все контуры мирного решения. И очень важно, что это было сделано в рамках взаимоуважительного диалога, где стороны слышали друг друга", - добавил он.
https://ria.ru/20250318/shenderyuk-zhidkov-2005830863.html
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россия, леонид слуцкий (политик), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, госдума рф, дональд трамп, владимир путин, сша, москва, в мире
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Госдума РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Москва, В мире
Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа прологом к миру

Слуцкий: разговор Путина и Трампа может стать прологом к миру

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов РФ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом.
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"Разговор длился почти 2,5 часа, 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России", - сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, итогов телефонного разговора президентов России и США без преувеличения ждали во всем мире.
"Главное: в сегодняшней системе координат сделан немалый шаг в сторону украинского урегулирования. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам о мире, поддержав идею о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре...", - отметил парламентарий.
Глава комитета Госдумы подчеркнул, что в полной мере обозначены российские подходы к контролю за возможным прекращением огня, а также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима.
"До Дональда Трампа доведена напрямую правда о зверствах украинских боевиков в отношении мирного населения. Ключевым условием недопущения эскалации названо прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведанных Киеву. То есть очерчены все контуры мирного решения. И очень важно, что это было сделано в рамках взаимоуважительного диалога, где стороны слышали друг друга", - добавил он.
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