https://ria.ru/20250318/skolkovo-2005765689.html

Выставка "Сколково: 15 лет инноваций" открылась в Госдуме

Выставка "Сколково: 15 лет инноваций" открылась в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2025

Выставка "Сколково: 15 лет инноваций" открылась в Госдуме

Выставка "Сколково: 15 лет инноваций", на которой представлены разработки более 30 резидентов и выпускников инновационного центра, открылась во вторник в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:00:00+03:00

2025-03-18T17:00:00+03:00

2025-03-18T17:00:00+03:00

сколково

"спутникс"

сергей перов

максим топилин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выставка "Сколково: 15 лет инноваций", на которой представлены разработки более 30 резидентов и выпускников инновационного центра, открылась во вторник в Государственной Думе, сообщает пресс-служба фонда "Сколково". Экспозиция демонстрирует отечественные инновационные решения, применимые в разных отраслях промышленности и в социальной сфере. Это, в частности, технологии строительства домов с использованием 3D-принтеров от компании "РВС 3Д", космические аппараты "Спутникс". Посетители также могут пообщаться с роботом Promobot, Как отметил на церемонии открытия председатель комитета по экономической политике Госдумы Максим Топилин, создание Сколково - это была "попытка уйти от стандартного регулирования, попытка выстроить совершенно нетрадиционную для тех времен систему определенных льгот с точки зрения управления, проект набора команды, который позволил создать новые прорывы и в фармацевтической деятельности, и в космосе, и в новых материалах, и в поддержке людей с инвалидностью". Глава комитета, слова которого цитирует официальный сайт Госдумы, подчеркнул важность дальнейшего развития Сколково, "чтобы он продолжал развиваться не просто как проект "импортозамещения", а именно как проект создания нового продукта, которого нет в мире". Значительная часть выставки посвящена медицинским изделиям. Здесь можно увидеть решения компаний "Степлайф" и "Моторика", например, бионические протезы, функциональный модуль стопы из карбона, гидравлический коленный модуль с микропроцессорным управлением. Представлен и турникет ТБС от фирмы "Шанс" для временной остановки кровотечения при травмах. На выставке также представлены проекты Сколтеха. Один из них — компания "ВИБАТ", разрабатывающая энергоэффективные ванадиевые системы накопления энергии. Другой проект — "Лаборатория на чипе" компании "ЛАБАДВАНС". Микрофлюидные системы этой платформы предназначены для высокоточного управления и анализа жидкостей на микроскопическом уровне. Помимо технологий сколковских стартапов на выставке можно увидеть видеоролик о деятельности Инновационного центра, галерею патентов, а также фотопроект "Лица Инноваций". По словам председателя правления Фонда Сколково Сергея Перова, "Сколково началось здесь, на Охотном ряду". "Тот базовый закон непросто разрабатывался, много было жарких дискуссий. Мы много раз возвращались в Государственную Думу с изменениями в наш базовый федеральный закон, потому что жизнь не стоит на месте. Очень благодарны, что всегда находили поддержку, отклик, слышали конструктивную критику", – приводятся в сообщении Сколково слова Перова. Участниками Сколково являются почти 5 тысяч стартапов с общей годовой выручкой более 700 миллиардов рублей. Они развивают технологии для промышленности, медицины, транспорта и многих других областей. Выставка продлится до 21 марта.

https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколково, "спутникс", сергей перов, максим топилин