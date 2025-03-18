https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html

В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного

В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного - РИА Новости, 18.03.2025

В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного

Современный скафандр отличается от того, в котором выходил в открытый космос Алексей Леонов 60 лет назад, "как небо и земля", в нем есть автоматическая подача... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:45:00+03:00

2025-03-18T01:45:00+03:00

2025-03-18T01:46:00+03:00

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космос - риа наука

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алексей леонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Современный скафандр отличается от того, в котором выходил в открытый космос Алексей Леонов 60 лет назад, "как небо и земля", в нем есть автоматическая подача кислорода, системы вентиляции и охлаждения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. Восемнадцатого марта 1965 года впервые в мире был осуществлен выход человека в открытое космическое пространство. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле "Восход-2". "Изменений произошло очень много - по конструкции, по насыщению, по функционалу и характеристикам. Это как сравнивать первые автомобили Форда и, скажем, сегодняшние "Теслы". У Леонова, по сути, была герметичная оболочка с системой вентиляции, была очень простая система жизнеобеспечения – баллоны с кислородом, который ему в скафандр подавался. Там по сути никакой специальной системы охлаждения не было", - сказал Поздняков. По его словам, сейчас по такому простому принципу сделаны лишь спасательные скафандры, которые используются при разгерметизации космического корабля. "В современном скафандре есть автоматическая дозированная подача кислорода, есть система сбора углекислоты, системы вентиляции, охлаждения, дисплей с подсказками, радиосвязь. У Леонова была связь по кабелю с кораблем, подвижность у его скафандра была очень плохая. В общем, это небо и земля – то, что сейчас используется и тогда", - заявил Поздняков.

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975028320.html

https://ria.ru/20240809/zemlja-1965088430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, ссср, алексей леонов