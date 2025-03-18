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В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного - РИА Новости, 18.03.2025
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Наука
 
01:45 18.03.2025 (обновлено: 01:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html
В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного
В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного - РИА Новости, 18.03.2025
В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного
Современный скафандр отличается от того, в котором выходил в открытый космос Алексей Леонов 60 лет назад, "как небо и земля", в нем есть автоматическая подача... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:45:00+03:00
2025-03-18T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Современный скафандр отличается от того, в котором выходил в открытый космос Алексей Леонов 60 лет назад, "как небо и земля", в нем есть автоматическая подача кислорода, системы вентиляции и охлаждения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. Восемнадцатого марта 1965 года впервые в мире был осуществлен выход человека в открытое космическое пространство. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле "Восход-2". "Изменений произошло очень много - по конструкции, по насыщению, по функционалу и характеристикам. Это как сравнивать первые автомобили Форда и, скажем, сегодняшние "Теслы". У Леонова, по сути, была герметичная оболочка с системой вентиляции, была очень простая система жизнеобеспечения – баллоны с кислородом, который ему в скафандр подавался. Там по сути никакой специальной системы охлаждения не было", - сказал Поздняков. По его словам, сейчас по такому простому принципу сделаны лишь спасательные скафандры, которые используются при разгерметизации космического корабля. "В современном скафандре есть автоматическая дозированная подача кислорода, есть система сбора углекислоты, системы вентиляции, охлаждения, дисплей с подсказками, радиосвязь. У Леонова была связь по кабелю с кораблем, подвижность у его скафандра была очень плохая. В общем, это небо и земля – то, что сейчас используется и тогда", - заявил Поздняков.
https://ria.ru/20240927/kosmos-1975028320.html
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космос - риа наука, ссср, алексей леонов
Наука, Космос - РИА Наука, СССР, Алексей Леонов
В "Звезде" рассказали, чем отличается скафандр Леонова от современного

Поздняков: в современных скафандрах есть автоподача кислорода и вентиляция

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛеонов в Центре подготовки космонавтов
Леонов в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Леонов в Центре подготовки космонавтов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Современный скафандр отличается от того, в котором выходил в открытый космос Алексей Леонов 60 лет назад, "как небо и земля", в нем есть автоматическая подача кислорода, системы вентиляции и охлаждения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Восемнадцатого марта 1965 года впервые в мире был осуществлен выход человека в открытое космическое пространство. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле "Восход-2".
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"Изменений произошло очень много - по конструкции, по насыщению, по функционалу и характеристикам. Это как сравнивать первые автомобили Форда и, скажем, сегодняшние "Теслы". У Леонова, по сути, была герметичная оболочка с системой вентиляции, была очень простая система жизнеобеспечения – баллоны с кислородом, который ему в скафандр подавался. Там по сути никакой специальной системы охлаждения не было", - сказал Поздняков.
По его словам, сейчас по такому простому принципу сделаны лишь спасательные скафандры, которые используются при разгерметизации космического корабля.
"В современном скафандре есть автоматическая дозированная подача кислорода, есть система сбора углекислоты, системы вентиляции, охлаждения, дисплей с подсказками, радиосвязь. У Леонова была связь по кабелю с кораблем, подвижность у его скафандра была очень плохая. В общем, это небо и земля – то, что сейчас используется и тогда", - заявил Поздняков.
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