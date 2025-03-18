https://ria.ru/20250318/sirija-2005608670.html

Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе

Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе - РИА Новости, 18.03.2025

Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе

Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:28:00+03:00

2025-03-18T00:28:00+03:00

2025-03-18T00:28:00+03:00

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БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на пресс-службу МО САР. "Договоренность о прекращении огня на границе между министерствами обороны Сирии и Ливана достигнута", - сообщает телеканал. Также стороны договорились усилить координацию действий и двустороннее сотрудничество.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988002998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, ливан