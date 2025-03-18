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Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе - РИА Новости, 18.03.2025
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00:28 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sirija-2005608670.html
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе - РИА Новости, 18.03.2025
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе
Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:28:00+03:00
2025-03-18T00:28:00+03:00
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БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на пресс-службу МО САР. "Договоренность о прекращении огня на границе между министерствами обороны Сирии и Ливана достигнута", - сообщает телеканал. Также стороны договорились усилить координацию действий и двустороннее сотрудничество.
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в мире, сирия, ливан
В мире, Сирия, Ливан
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе

Минобороны Сирии и Ливана договорились о прекращении огня на границе

© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
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БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на пресс-службу МО САР.
"Договоренность о прекращении огня на границе между министерствами обороны Сирии и Ливана достигнута", - сообщает телеканал.
Также стороны договорились усилить координацию действий и двустороннее сотрудничество.
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