https://ria.ru/20250318/sirija-2005608670.html
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе - РИА Новости, 18.03.2025
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе
Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:28:00+03:00
2025-03-18T00:28:00+03:00
2025-03-18T00:28:00+03:00
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БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Министерства обороны Сирии и Ливана достигли договоренности о прекращении огня на границе и усилении координации действий, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на пресс-службу МО САР. "Договоренность о прекращении огня на границе между министерствами обороны Сирии и Ливана достигнута", - сообщает телеканал. Также стороны договорились усилить координацию действий и двустороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988002998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ливан
Сирия и Ливан договорились о прекращении огня на границе
Минобороны Сирии и Ливана договорились о прекращении огня на границе