https://ria.ru/20250318/siluanov--2005795292.html
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 18.03.2025
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений
Глава Минфина Антон Силуанов предложил бизнесу подключать работников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения заработной платы, с таким... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:59:00+03:00
2025-03-18T17:59:00+03:00
2025-03-18T18:22:00+03:00
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов предложил бизнесу подключать работников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения заработной платы, с таким заявлением он выступил на съезде РСПП.По словам министра, повышение зарплат является инфляционным инструментом, который влияет на размер прибыли для бизнеса."Использование нового продукта — долгосрочной программы сбережений — будет важно и для ваших работников, будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес", — пояснил Силуанов.Руководитель ведомства подчеркнул, что участие компаний в этой программе позволит повысить ее привлекательность для сотрудников и решить кадровые проблемы, а средства, которые вложат в ПДС, вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов.Программа долгосрочных сбережений — сберегательный инструмент, действующий с прошлого года. Деньги участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Они могут каждый год получать налоговый вычет на уплаченные взносы — до 52 тысяч рублей. Кроме того, доступна передача вложенных средств по наследству.Компании, участвующие в программе и финансирующие взносы вместе с сотрудниками, также могут получить налоговый вычет.Помимо прочего, участники имеют право на софинансирование со стороны государства — до 36 тысяч рублей в год. Еще они могут перевести накопительную пенсию, сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
https://ria.ru/20250306/rubl-2003437044.html
https://ria.ru/20250318/siluanovyj-2005708840.html
https://ria.ru/20250316/vychet-1987707140.html
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российский союз промышленников и предпринимателей, экономика, антон силуанов
Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика, Антон Силуанов
Силуанов призвал подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений
Силуанов призвал российский бизнес использовать ПДС вместо повышения зарплат
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Минфина Антон Силуанов предложил бизнесу подключать работников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения заработной платы, с таким заявлением он выступил на съезде РСПП.
По словам министра, повышение зарплат является инфляционным инструментом, который влияет на размер прибыли для бизнеса.
"Использование нового продукта — долгосрочной программы сбережений — будет важно и для ваших работников, будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес", — пояснил Силуанов
.
Руководитель ведомства подчеркнул, что участие компаний в этой программе позволит повысить ее привлекательность для сотрудников и решить кадровые проблемы, а средства, которые вложат в ПДС, вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов.
Программа долгосрочных сбережений — сберегательный инструмент, действующий с прошлого года. Деньги участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Они могут каждый год получать налоговый вычет на уплаченные взносы — до 52 тысяч рублей. Кроме того, доступна передача вложенных средств по наследству.
Компании, участвующие в программе и финансирующие взносы вместе с сотрудниками, также могут получить налоговый вычет.
Помимо прочего, участники имеют право на софинансирование со стороны государства — до 36 тысяч рублей в год. Еще они могут перевести накопительную пенсию, сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.