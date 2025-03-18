Рейтинг@Mail.ru
Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sholts-2005846027.html
Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети
Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 18.03.2025
Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X назвал прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры началом пути к миру на Украине. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:28:00+03:00
2025-03-18T23:28:00+03:00
в мире
украина
германия
владимир путин
олаф шольц
дональд трамп
россия
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X назвал прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры началом пути к миру на Украине."Объявленный призыв к оружию против нападений на энергетическую инфраструктуру Украины может стать первым шагом на пути к справедливому и прочному миру для Украины. Следующим шагом должно стать полное прекращение огня — и как можно скорее", — написал он.Практически в то же время политик сделал другое заявление, связанное с наращиванием обороны."Мы разрушаем оковы, которые до сих пор мешали нам тратить достаточные средства на нашу оборону", — написал он.Пользователи социальной сети жестко раскритиковали политика и призвали уйти."Олаф, уходи на пенсию.", — призвал читатель."Мне все равно на Украину!!! Это не наша война", — добавил другой."Боже мой, Олаф! Иди с Богом! Просто иди!" — заявили в Сети."Вы снова подвели своих граждан. Следующие выборы в Бундестаг покажут НАШЕ решение", — написал комментатор."Ну что ж, скоро ты станешь ничтожеством", — резюмировал другой.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/zelenskiy-2005844266.html
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html
https://ria.ru/20250318/peregovorov-2005780469.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, дональд трамп, россия, бундестаг германии
В мире, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Россия, Бундестаг Германии
Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети

Шольц: следующим шагом после беседы Путина и трампа должно быть прекращение огня

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X назвал прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры началом пути к миру на Украине.
"Объявленный призыв к оружию против нападений на энергетическую инфраструктуру Украины может стать первым шагом на пути к справедливому и прочному миру для Украины. Следующим шагом должно стать полное прекращение огня — и как можно скорее", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа
Вчера, 23:08
Практически в то же время политик сделал другое заявление, связанное с наращиванием обороны.
"Мы разрушаем оковы, которые до сих пор мешали нам тратить достаточные средства на нашу оборону", — написал он.
Пользователи социальной сети жестко раскритиковали политика и призвали уйти.
"Олаф, уходи на пенсию.", — призвал читатель.
"Мне все равно на Украину!!! Это не наша война", — добавил другой.
"Боже мой, Олаф! Иди с Богом! Просто иди!" — заявили в Сети.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
На Западе вспомнили поговорку после разговора Путина и Трампа
Вчера, 21:32
"Вы снова подвели своих граждан. Следующие выборы в Бундестаг покажут НАШЕ решение", — написал комментатор.
"Ну что ж, скоро ты станешь ничтожеством", — резюмировал другой.
Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
"Ломают через колено": в Европе высказались о переговорах России и США
Вчера, 17:37
 
В миреУкраинаГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцДональд ТрампРоссияБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала