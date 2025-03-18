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Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети

Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 18.03.2025

Слова Шольца о разговоре Путина и Трампа вызвали ярость в Сети

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X назвал прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры началом пути к миру на Украине. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:28:00+03:00

2025-03-18T23:28:00+03:00

2025-03-18T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X назвал прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры началом пути к миру на Украине."Объявленный призыв к оружию против нападений на энергетическую инфраструктуру Украины может стать первым шагом на пути к справедливому и прочному миру для Украины. Следующим шагом должно стать полное прекращение огня — и как можно скорее", — написал он.Практически в то же время политик сделал другое заявление, связанное с наращиванием обороны."Мы разрушаем оковы, которые до сих пор мешали нам тратить достаточные средства на нашу оборону", — написал он.Пользователи социальной сети жестко раскритиковали политика и призвали уйти."Олаф, уходи на пенсию.", — призвал читатель."Мне все равно на Украину!!! Это не наша война", — добавил другой."Боже мой, Олаф! Иди с Богом! Просто иди!" — заявили в Сети."Вы снова подвели своих граждан. Следующие выборы в Бундестаг покажут НАШЕ решение", — написал комментатор."Ну что ж, скоро ты станешь ничтожеством", — резюмировал другой.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250318/zelenskiy-2005844266.html

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html

https://ria.ru/20250318/peregovorov-2005780469.html

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в мире, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, дональд трамп, россия, бундестаг германии