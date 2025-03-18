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Шольц приветствовал прекращение ударов по энергообъектам на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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22:20 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/sholts-2005840061.html
Шольц приветствовал прекращение ударов по энергообъектам на Украине
Шольц приветствовал прекращение ударов по энергообъектам на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Шольц приветствовал прекращение ударов по энергообъектам на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поприветствовал достигнутую в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа договоренность о РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:20:00+03:00
2025-03-18T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поприветствовал достигнутую в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа договоренность о прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры и назвал это первым шагом на пути к мирному урегулированию конфликта. "Только что объявленное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым важным шагом на пути (к урегулированию - ред.). То же относится и к началу технических переговоров о перемирии на море. Следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее", - сказал Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix. Канцлер в очередной раз заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без участия Киева. Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник. После разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Путин дал российским военным команду по реализации предложения Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дональд Трамп
Шольц приветствовал прекращение ударов по энергообъектам на Украине

Шольц назвал прекращение ударов по энергоинфраструктуре Украины шагом к миру

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поприветствовал достигнутую в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа договоренность о прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры и назвал это первым шагом на пути к мирному урегулированию конфликта.
"Только что объявленное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым важным шагом на пути (к урегулированию - ред.). То же относится и к началу технических переговоров о перемирии на море. Следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее", - сказал Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix.
Канцлер в очередной раз заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без участия Киева.
Телефонный разговор между российским и американским лидерами состоялся во вторник. После разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Путин дал российским военным команду по реализации предложения Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней.
Президент России Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Вчера, 20:30
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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