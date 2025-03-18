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Новый контейнерный сервис снимет нагрузку с московского транспортного узла

Новый контейнерный сервис снимет нагрузку с московского транспортного узла - РИА Новости, 18.03.2025

Новый контейнерный сервис снимет нагрузку с московского транспортного узла

Новый контейнерный сервис "круговой рейс", организованный ОАО "РЖД", АО "Восточный порт" и транспортной группой "ДелЭкспресс", может частично снять нагрузку с... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:49:00+03:00

2025-03-18T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - пресс-служба АО "Восточный порт". Новый контейнерный сервис "круговой рейс", организованный ОАО "РЖД", АО "Восточный порт" и транспортной группой "ДелЭкспресс", может частично снять нагрузку с московского транспортного узла (МТУ). В ближайшей перспективе планируется отправка один раз в неделю по закольцованному маршруту. В прошлом году стороны впервые реализовали проект по отправке контейнерных поездов по кольцевому маршруту - со станции Находка-Восточная ("Восточный порт", Дальневосточная магистраль – ред.) в направлении Северной и Горьковской дорог и последующим возвращением в порт. Таким образом, состав возвращается в "Восточный порт", откуда был отправлен ранее. Всего в 2024 году уже отправлено 574 контейнера (95 единиц 20-футовых и 497 единиц 40-футовых контейнеров). "Такая технология способствует установлению баланса между импортом и экспортом. Более того, сдвоенные операции на обоих концах маршрута, при возрастающей нагрузке на инфраструктуру, являются приоритетной технологией для ОАО "РЖД", - рассказала "Гудку" генеральный директор ООО "Универсальная логистика" (в управлении которого находится "Восточный порт" и "Ростерминалуголь") Ирина Ольховская. Алгоритм работы Для осуществления "кругового рейса" АО "Восточный порт" подает в ОАО "РЖД" заявку на предоставление "нитки" графика движения с указанием периодичности отправок и объема перевозки, рассказала Ольховская. "После согласования со стороны ОАО "РЖД" заявки на предоставления отправки порт осуществляет погрузку, оформляет перевозочные документы и выдает готовый маршрут (71 условный вагон) на станции Находка-Восточная", - уточнила она. Более того, сервис исключает отправки порожнего подвижного состава, уточнили в "ДелЭкспресс". "На станцию прибытия завозится груз под прибытие поезда с Дальнего Востока. Обеспечивается ритмичность грузовых операций за счет отсутствия затоваренности контейнерных площадок на названных станциях. Например, как сообщает клиент "ДелЭкспресс", на грузовом терминале на станции Юрьевец "груз есть всегда". Это в том числе благоприятно влияет на оборот подвижного состава на сети", - уточняют в компании. Экономическая выгода При отправках по кольцевому маршруту срок доставки контейнеров в центральную часть России, как и в случае контейнерного поезда на фитинговых платформах, составляет 10-12 суток и значительно сокращается время простоя в порту в ожидании вагонов (в 2-3 раза). Особенность "кругового рейса" еще и в том, что грузопотоки с импортным грузом из Китая и других дружественных стран направляются не через Москву, а напрямую в направлении станций Северной и Горьковской железных дорог: Иваново, Ярославль, Приволжск и Юрьевец. По словам организаторов сервиса, ранее таким маршрутом импортный груз не доставлялся: в рамках стандартной схемы доставки грузов, грузопотоки направляются на МТУ, который является точкой концентрации всех грузов. После этого грузы перегружались на автотранспорт и отправлялись в указанные локации. По ряду направлений расстояние транспортировки груза автомобильным транспортом составляет до 200 километров. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы