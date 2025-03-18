https://ria.ru/20250318/serbija-2005810520.html

В Сербии напали на студента — сторонника Вучича

В Сербии напали на студента — сторонника Вучича - РИА Новости, 18.03.2025

В Сербии напали на студента — сторонника Вучича

На Милоша Павловича, лидера группы "Студенты 2.0", который выступает за возобновление учебы после четырех месяцев блокады факультетов в Сербии, совершено... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:53:00+03:00

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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. На Милоша Павловича, лидера группы "Студенты 2.0", который выступает за возобновление учебы после четырех месяцев блокады факультетов в Сербии, совершено нападение, нападавший задержан, сообщила пресс-служба МВД. "Студенты 2.0" в марте поставили палаточный городок в Пионерском парке у администрации президента и потребовали возобновления заблокированного преподавания на факультетах. Президент Сербии Александр Вучич встретился со студентами, выступающими за возобновление занятий, и призвал их покинуть лагерь на время протестов для их безопасности, но они заявили, что останутся. "Сотрудники МВД в Белграде установили личность и задержали Ж.Л. 1970 года рождения по подозрению в том, что сегодня в Пионерском парке напал на Милоша Павловича и еще на двух человек. Предполагается, что задержанный сегодня около 12.45 (14.45 мск), когда Павлович стоял в компании еще двух студентов в Пионерском парке, подошел к ним, физически напал и распылил на них перцовых баллончик", - заявил пресс-служба МВД, обстоятельства происшествия выясняются. В ходе массового протеста студентов и сторонников оппозиции 15 марта тяжело экипированная полиция охраняла палаточный лагерь, тогда "Студенты 2.0" не пострадали. Пионерский парк около администрации президента, где находится лагерь сторонников Вучича, сейчас по-прежнему охраняется полицейскими. Лагерь окружен двумя рядами тракторов, которые сильно пострадали от действий протестующих - у них разбиты окна и вырваны детали, спущены шины. Трактора исписаны оскорбительными граффити. Однако самих протестующих около лагеря нет. Президент Сербии сообщал, что в ходе протестной акции 15 марта травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка задержаны 22 человека. Также были повреждены около 100 тракторов, которые пригнали в центр Белграда сторонники Вучича. Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html

https://ria.ru/20250313/studenty-2004880302.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич