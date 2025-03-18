https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005736451.html

Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса

Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса

Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:44:00+03:00

2025-03-18T15:44:00+03:00

2025-03-18T15:57:00+03:00

санкции в отношении россии

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, "вставить какие-то палки в колеса", - сказал он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей