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Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса - РИА Новости, 18.03.2025
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15:44 18.03.2025 (обновлено: 15:57 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005736451.html
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:44:00+03:00
2025-03-18T15:57:00+03:00
санкции в отношении россии
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, "вставить какие-то палки в колеса", - сказал он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса

Путин: даже если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП.
"Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, "вставить какие-то палки в колеса", - сказал он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Российский союз промышленников и предпринимателей
Вчера, 00:47
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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