https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005736451.html
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:44:00+03:00
2025-03-18T15:44:00+03:00
2025-03-18T15:57:00+03:00
санкции в отношении россии
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ "вставить палки в колеса", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда РСПП."Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, "вставить какие-то палки в колеса", - сказал он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Путин: даже если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса