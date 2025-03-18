https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005735608.html

Путин назвал санкции не временными или точечными мерами

Путин назвал санкции не временными или точечными мерами - РИА Новости, 18.03.2025

Путин назвал санкции не временными или точечными мерами

Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:43:00+03:00

2025-03-18T15:43:00+03:00

2025-03-18T15:55:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию, заявил президент России Владимир Путин."Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну. И, как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей