https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005735608.html
Путин назвал санкции не временными или точечными мерами
Путин назвал санкции не временными или точечными мерами - РИА Новости, 18.03.2025
Путин назвал санкции не временными или точечными мерами
Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:43:00+03:00
2025-03-18T15:55:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию, заявил президент России Владимир Путин."Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на нашу страну. И, как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин назвал санкции не временными или точечными мерами
Путин назвал санкции механизмом системного стратегического давления на Россию