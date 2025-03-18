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Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие
Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие - РИА Новости, 18.03.2025
Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:20:00+03:00
2025-03-18T21:20:00+03:00
2025-03-18T21:20:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом приведет к положительным изменениям и восстановлению доверия между странами. "Полностью поддерживаю решение президента России Владимира Владимировича Путина по урегулированию конфликта. Важно стремиться к миру и стабильности на наших юго-западных границах. Приветствую стремление администрации президента США Дональда Трампа к диалогу с Россией, так как открытое общение и сотрудничество являются ключевыми для достижения взаимопонимания и разрешения конфликтов. Надеемся на конструктивные шаги, которые приведут к положительным изменениям и восстановлению доверия между нашими странами", — заявил он.
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Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие
Сальдо надеется, что диалог Путина и Трампа приведет к восстановлению доверия