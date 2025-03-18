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Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие - РИА Новости, 18.03.2025
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21:20 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/saldo-2005831825.html
Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие
Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие - РИА Новости, 18.03.2025
Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:20:00+03:00
2025-03-18T21:20:00+03:00
в мире
россия
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом приведет к положительным изменениям и восстановлению доверия между странами. "Полностью поддерживаю решение президента России Владимира Владимировича Путина по урегулированию конфликта. Важно стремиться к миру и стабильности на наших юго-западных границах. Приветствую стремление администрации президента США Дональда Трампа к диалогу с Россией, так как открытое общение и сотрудничество являются ключевыми для достижения взаимопонимания и разрешения конфликтов. Надеемся на конструктивные шаги, которые приведут к положительным изменениям и восстановлению доверия между нашими странами", — заявил он.
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в мире, россия, сша, херсонская область , владимир путин, дональд трамп, владимир сальдо
В мире, Россия, США, Херсонская область , Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Сальдо
Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие

Сальдо надеется, что диалог Путина и Трампа приведет к восстановлению доверия

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом приведет к положительным изменениям и восстановлению доверия между странами.
"Полностью поддерживаю решение президента России Владимира Владимировича Путина по урегулированию конфликта. Важно стремиться к миру и стабильности на наших юго-западных границах. Приветствую стремление администрации президента США Дональда Трампа к диалогу с Россией, так как открытое общение и сотрудничество являются ключевыми для достижения взаимопонимания и разрешения конфликтов. Надеемся на конструктивные шаги, которые приведут к положительным изменениям и восстановлению доверия между нашими странами", — заявил он.
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