https://ria.ru/20250318/saldo-2005831825.html

Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие

Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие - РИА Новости, 18.03.2025

Сальдо выразил надежду, что диалог Путина и Трампа восстановит доверие

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:20:00+03:00

2025-03-18T21:20:00+03:00

2025-03-18T21:20:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил надежду, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом приведет к положительным изменениям и восстановлению доверия между странами. "Полностью поддерживаю решение президента России Владимира Владимировича Путина по урегулированию конфликта. Важно стремиться к миру и стабильности на наших юго-западных границах. Приветствую стремление администрации президента США Дональда Трампа к диалогу с Россией, так как открытое общение и сотрудничество являются ключевыми для достижения взаимопонимания и разрешения конфликтов. Надеемся на конструктивные шаги, которые приведут к положительным изменениям и восстановлению доверия между нашими странами", — заявил он.

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