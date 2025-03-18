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Россия и Белоруссия реконструируют ж/д пути для связи с Северо-Западом - РИА Новости, 18.03.2025
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19:57 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rzhd-2005818283.html
Россия и Белоруссия реконструируют ж/д пути для связи с Северо-Западом
Россия и Белоруссия реконструируют ж/д пути для связи с Северо-Западом - РИА Новости, 18.03.2025
Россия и Белоруссия реконструируют ж/д пути для связи с Северо-Западом
Железные дороги России и Белоруссии в 2025 году планируют завершить ряд работ по реконструкции пути для увеличения перевозок в порты Северо-Запада, сообщил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:57:00+03:00
2025-03-18T19:57:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
белоруссия
санкт-петербург
сергей павлов
ржд
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Железные дороги России и Белоруссии в 2025 году планируют завершить ряд работ по реконструкции пути для увеличения перевозок в порты Северо-Запада, сообщил журналистам первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов. "Стремимся как можно быстрее завершить реконструкцию участка, который связывает Белоруссию и наши порты Северо-Запада, и двигаться дальше в развитии наших отношений, в том числе и порт Мурманск обсуждали", - сказал Павлов в кулуарах международной выставки TransRussia, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что, в частности, обсуждался объем белорусских грузов, под который рассчитано расширение подходов к портам Бронка и Санкт-Петербург. "В тех проектных решениях, которые используют белорусы в Бронке, у них это рассчитано до 20 миллионов тонн... Но здесь мы должны вместе с нашими коллегами из Белоруссии, с железнодорожниками, с правительствами, именно скоординированно развивать свои производственные мощности. Чем мы сейчас и занимаемся. Вот сейчас мы вместе проводим реконструкцию. Они у себя, мы у себя", - сказал Павлов. По его словам, из семи разъездов в этой части, которые РЖД должны были сделать, работы по пяти уже выполнены раньше срока. "И все семь разъездов будут завершены в этом году. Руководство компании буквально вчера поставило задачу, чтобы мы это тоже сделали с опережением. И мы обязательно это исполним, потому что мы заинтересованы в объемах перевозок из Белоруссии точно так же, как и белорусы заинтересованы в увеличении объема перевозок через Россию", - отметил он. Павлов добавил, что Белоруссия завершит также в 2025 году работы по своим участкам на этом направлении. "У нас синхронизованно увеличится возможность", - ответил он.
https://ria.ru/20250306/lukashenko-2003394252.html
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экономика, белоруссия, санкт-петербург, сергей павлов, ржд
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Санкт-Петербург, Сергей Павлов, РЖД
Россия и Белоруссия реконструируют ж/д пути для связи с Северо-Западом

Россия и Белоруссия реконструируют ж/д пути для улучшения связи с Северо-Западом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Железные дороги России и Белоруссии в 2025 году планируют завершить ряд работ по реконструкции пути для увеличения перевозок в порты Северо-Запада, сообщил журналистам первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов.
"Стремимся как можно быстрее завершить реконструкцию участка, который связывает Белоруссию и наши порты Северо-Запада, и двигаться дальше в развитии наших отношений, в том числе и порт Мурманск обсуждали", - сказал Павлов в кулуарах международной выставки TransRussia, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Он добавил, что, в частности, обсуждался объем белорусских грузов, под который рассчитано расширение подходов к портам Бронка и Санкт-Петербург.
"В тех проектных решениях, которые используют белорусы в Бронке, у них это рассчитано до 20 миллионов тонн... Но здесь мы должны вместе с нашими коллегами из Белоруссии, с железнодорожниками, с правительствами, именно скоординированно развивать свои производственные мощности. Чем мы сейчас и занимаемся. Вот сейчас мы вместе проводим реконструкцию. Они у себя, мы у себя", - сказал Павлов.
По его словам, из семи разъездов в этой части, которые РЖД должны были сделать, работы по пяти уже выполнены раньше срока.
"И все семь разъездов будут завершены в этом году. Руководство компании буквально вчера поставило задачу, чтобы мы это тоже сделали с опережением. И мы обязательно это исполним, потому что мы заинтересованы в объемах перевозок из Белоруссии точно так же, как и белорусы заинтересованы в увеличении объема перевозок через Россию", - отметил он.
Павлов добавил, что Белоруссия завершит также в 2025 году работы по своим участкам на этом направлении. "У нас синхронизованно увеличится возможность", - ответил он.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаБелоруссияСанкт-ПетербургСергей ПавловРЖД
 
 
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