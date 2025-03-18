https://ria.ru/20250318/rostekh-2005636825.html

Аппарат ультразвуковой терапии "Ростеха" вышел на новый этап испытаний

Аппарат ультразвуковой терапии "Ростеха" вышел на новый этап испытаний - РИА Новости, 18.03.2025

Аппарат ультразвуковой терапии "Ростеха" вышел на новый этап испытаний

Аппарат ультразвуковой диагностики и терапии новообразований госкорпорации "Ростех" вышел на новый уровень токсикологических и технических испытаний, сообщили в РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:16:00+03:00

2025-03-18T09:16:00+03:00

2025-03-18T09:16:00+03:00

наука

россия

ростех

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концерн радиоэлектронные технологии

технологии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Аппарат ультразвуковой диагностики и терапии новообразований госкорпорации "Ростех" вышел на новый уровень токсикологических и технических испытаний, сообщили в пресс-службе корпорации. "Отечественный аппарат "Ростеха" для HIFU-терапии вышел на новый этап токсикологических и технических испытаний… Оборудование предназначено для диагностики и лечения новообразований с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука", - говорится в сообщении. Аппарат HIFU-терапии "МедУза 008" создается на базе КРЭТ ОКБ "Электроавтоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России. Технология позволяет удалять опухоли в молочной и щитовидной железе, не повреждая кожного покрова и окружающих тканей. "Применение этого передового метода имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, сеансы HIFU могут проводиться многократно. Во-вторых, результат операции можно контролировать в режиме реального времени. В-третьих, это более щадящая терапия для пациентов, так как не требуется госпитализация. Воздействие ультразвуком не причиняет болевых ощущений и не оставляет шрамов", - пояснили в "Ростехе". Фокусированный ультразвук повышает температуру в заданной точке до 60-90 градусов, что приводит к гибели патологических клеток. Тепловое воздействие сочетается с эффектом акустической кавитации, когда под воздействием ультразвуковых волн в жидкости образуются и схлопываются пузырьки газа. При этом создаются микроскопические зоны высокой энергии, которые помогают разрушать клетки и ткани в нужном участке, добавили в пресс-службе. Уточняется, что ежегодно российские медики проводят несколько тысяч ультразвуковых операций, в основном на иностранном оборудовании. С появлением отечественных HIFU-комплексов эта процедура станет более массовой и доступной.

https://ria.ru/20241128/rostekh-1986140714.html

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россия, ростех, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), концерн радиоэлектронные технологии, технологии