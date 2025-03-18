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Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о жизни в России - РИА Новости, 18.03.2025
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03:01 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/rossiya-2005615989.html
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о жизни в России
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о жизни в России - РИА Новости, 18.03.2025
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о жизни в России
За 25 лет уровень жизни в России вырос, в то время как в мегаполисах в США наблюдается его деградация, заявил журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой РИА Новости, 18.03.2025
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россия
сша
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такер карлсон
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За 25 лет уровень жизни в России вырос, в то время как в мегаполисах в США наблюдается его деградация, заявил журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисоном на YouTube."Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так", — сказал журналист.Кроме того, он отметил, что за аналогичный период времени уровень жизни в таких крупных городах как Нью-Йорк, Чикаго и Балтимор стал намного ниже, но никто не несет за это ответственность.Ранее в беседе с американским телеведущим Крисом Куомо Карлсон признался, что ему стыдно за Нью-Йорк. Журналист сравнил крупнейший город США с помойкой.
https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html
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россия, сша, нью-йорк (город), такер карлсон
Россия, США, Нью-Йорк (город), Такер Карлсон
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о жизни в России

Журналист Карлсон: жизнь в России лучше, чем 25 лет назад

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. За 25 лет уровень жизни в России вырос, в то время как в мегаполисах в США наблюдается его деградация, заявил журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисоном на YouTube.
"Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так", — сказал журналист.
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Кроме того, он отметил, что за аналогичный период времени уровень жизни в таких крупных городах как Нью-Йорк, Чикаго и Балтимор стал намного ниже, но никто не несет за это ответственность.
Ранее в беседе с американским телеведущим Крисом Куомо Карлсон признался, что ему стыдно за Нью-Йорк. Журналист сравнил крупнейший город США с помойкой.
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