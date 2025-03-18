https://ria.ru/20250318/rossija-2005675257.html

Акунина* переобъявили в розыск в России

Акунина* переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 18.03.2025

Акунина* переобъявили в розыск в России

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) , в отношении которого инициировано уголовное преследование за нарушение закона об иноагентах,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:52:00+03:00

2025-03-18T11:52:00+03:00

2025-03-18T11:53:00+03:00

россия

происшествия

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Писатель Борис Акунин* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) , в отношении которого инициировано уголовное преследование за нарушение закона об иноагентах, переобъявлен в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Борис Акунин* переобъявлен в розыск в России", - сказал собеседник агентства. По данным столичной прокуратуры, признанный иноагентом Григорий Чхартшвили был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространять материалы в мессенджере без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартшвили по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240306/uekhavshie-1931061121.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)