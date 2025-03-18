https://ria.ru/20250318/rospotrebnadzor-2005629382.html
Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы
Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы - РИА Новости, 18.03.2025
Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы
Роспотребнадзор сделает все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность празднования Дня Победы в России, соответствующая работа уже ведется,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:30:00+03:00
2025-03-18T07:30:00+03:00
2025-03-18T07:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор сделает все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность празднования Дня Победы в России, соответствующая работа уже ведется, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. "Мы работаем с самого начала подготовительных мероприятий. Сделаем все необходимое, чтобы никаких рисков ни для участников, ни для гостей, ни для всех россиян не возникло", - сказала Попова, комментируя работу Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250228/moskva-2002142867.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы
Попова: Роспотребнадзор сделает все, чтобы обеспечить безопасность Дня Победы