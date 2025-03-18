https://ria.ru/20250318/rospotrebnadzor-2005629382.html

Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы

Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы - РИА Новости, 18.03.2025

Роспотребнадзор сделает все для обеспечения безопасности Дня Победы

Роспотребнадзор сделает все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность празднования Дня Победы в России, соответствующая работа уже ведется,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:30:00+03:00

2025-03-18T07:30:00+03:00

2025-03-18T07:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор сделает все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность празднования Дня Победы в России, соответствующая работа уже ведется, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. "Мы работаем с самого начала подготовительных мероприятий. Сделаем все необходимое, чтобы никаких рисков ни для участников, ни для гостей, ни для всех россиян не возникло", - сказала Попова, комментируя работу Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250228/moskva-2002142867.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), 80-летие победы в великой отечественной войне