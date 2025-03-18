https://ria.ru/20250318/religiya-2005623149.html
Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия
Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия - РИА Новости, 18.03.2025
Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия
Духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословлял отправляющихся на СВО добровольцев и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:34:00+03:00
2025-03-18T05:34:00+03:00
2025-03-18T05:34:00+03:00
религия
оптина пустынь
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орловская область
алексей ноздрин
религия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословлял отправляющихся на СВО добровольцев и переживал за воинов, о которых его часто просили молиться, сказал РИА Новости в интервью наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Прощание со старцем проходит в Оптиной пустыни с короткими перерывами, но не прекращалось и на ночь, проститься с ним прибыли тысячи паломников. Ожидается, что отпевание старца возглавит патриарх Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. "Батюшка говорил про СВО, конечно же, переживал за воинов – к нему приходили, просили помолиться за них… Он благословлял и тех, кто брал благословение идти добровольцем, и тех, кто приходил уже из зоны боевых действий. Батюшка их благословлял защищать родину. Не раз приходили и простые военнослужащие, и офицеры, и батюшка благословлял и одобрял их служение как важнейшее сейчас", – сказал епископ Иосиф. Старец Илий, отметил он, был уверен: Россия победит зло, с которым воюет русский народ, через нравственное очищение. "Переживал о том, что у нас становится меньше русских людей. Он критически относился к коммунизму, к выставленному в мавзолее телу Ленина, конкретно говорил, какие проблемы актуальны для общества какие проблемы актуальны для общества — в частности, о проблеме распространения абортов, которые призывал запретить", – добавил наместник Оптиной пустыни. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250317/patriarh-2005412252.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оптина пустынь, россия, орловская область, алексей ноздрин, религия
Религия, Оптина пустынь, Россия, Орловская область, Алексей Ноздрин, Религия
Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия
Епископ Можайский Иосиф: схиархимандрит Илий благословлял добровольцев на СВО
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословлял отправляющихся на СВО добровольцев и переживал за воинов, о которых его часто просили молиться, сказал РИА Новости в интервью наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев).
Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Прощание со старцем проходит в Оптиной пустыни
с короткими перерывами, но не прекращалось и на ночь, проститься с ним прибыли тысячи паломников. Ожидается, что отпевание старца возглавит патриарх Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни.
"Батюшка говорил про СВО, конечно же, переживал за воинов – к нему приходили, просили помолиться за них… Он благословлял и тех, кто брал благословение идти добровольцем, и тех, кто приходил уже из зоны боевых действий. Батюшка их благословлял защищать родину. Не раз приходили и простые военнослужащие, и офицеры, и батюшка благословлял и одобрял их служение как важнейшее сейчас", – сказал епископ Иосиф.
Старец Илий, отметил он, был уверен: Россия
победит зло, с которым воюет русский народ, через нравственное очищение.
"Переживал о том, что у нас становится меньше русских людей. Он критически относился к коммунизму, к выставленному в мавзолее телу Ленина, конкретно говорил, какие проблемы актуальны для общества какие проблемы актуальны для общества — в частности, о проблеме распространения абортов, которые призывал запретить", – добавил наместник Оптиной пустыни.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин
) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области
. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино
. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.