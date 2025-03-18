https://ria.ru/20250318/religiya-2005623149.html

Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия

Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия - РИА Новости, 18.03.2025

Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия

Духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословлял отправляющихся на СВО добровольцев и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:34:00+03:00

2025-03-18T05:34:00+03:00

2025-03-18T05:34:00+03:00

религия

оптина пустынь

россия

орловская область

алексей ноздрин

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005284716_0:490:2047:1641_1920x0_80_0_0_a63d214c1952b8790ccbf2014dd28d19.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Духовник братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословлял отправляющихся на СВО добровольцев и переживал за воинов, о которых его часто просили молиться, сказал РИА Новости в интервью наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Прощание со старцем проходит в Оптиной пустыни с короткими перерывами, но не прекращалось и на ночь, проститься с ним прибыли тысячи паломников. Ожидается, что отпевание старца возглавит патриарх Кирилл. Отец Илий будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. "Батюшка говорил про СВО, конечно же, переживал за воинов – к нему приходили, просили помолиться за них… Он благословлял и тех, кто брал благословение идти добровольцем, и тех, кто приходил уже из зоны боевых действий. Батюшка их благословлял защищать родину. Не раз приходили и простые военнослужащие, и офицеры, и батюшка благословлял и одобрял их служение как важнейшее сейчас", – сказал епископ Иосиф. Старец Илий, отметил он, был уверен: Россия победит зло, с которым воюет русский народ, через нравственное очищение. "Переживал о том, что у нас становится меньше русских людей. Он критически относился к коммунизму, к выставленному в мавзолее телу Ленина, конкретно говорил, какие проблемы актуальны для общества какие проблемы актуальны для общества — в частности, о проблеме распространения абортов, которые призывал запретить", – добавил наместник Оптиной пустыни. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250317/patriarh-2005412252.html

https://ria.ru/20250317/iliy-2005472502.html

оптина пустынь

россия

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оптина пустынь, россия, орловская область, алексей ноздрин, религия