https://ria.ru/20250318/razgovor-2005822493.html

Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике

Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:25:00+03:00

2025-03-18T20:25:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике, сообщил Кремль."Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", - говорится в сообщении по итогам разговора лидеров двух государств.

https://ria.ru/20250318/kreml-2005825120.html

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2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире