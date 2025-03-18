https://ria.ru/20250318/razgovor-2005822493.html
Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике
Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:25:00+03:00
2025-03-18T20:25:00+03:00
2025-03-18T20:45:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике, сообщил Кремль."Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", - говорится в сообщении по итогам разговора лидеров двух государств.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике
Песков: Путин и Трамп обсудили вопросы сотрудничества в экономике и энергетике