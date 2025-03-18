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В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 18.03.2025 (обновлено: 12:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005680519.html
В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа
В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа
Европа обеспокоена в ожидании телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Bild в статье с заголовком... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:22:00+03:00
2025-03-18T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европа обеспокоена в ожидании телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Bild в статье с заголовком "Вся Европа трепещет в преддверии этого звонка"."Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что в Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российская армия еще не контролирует. В свою очередь, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы. Кроме того, Франция и Британия готовятся к худшему сценарию, пишет Bild. Во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскую времени. Он подчеркнул, что лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным. Американский президент заявлял, что намерен в беседе с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/dubinskiy-2005634962.html
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в мире, европа, россия, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа

Bild: перед телефонным разговором Путина и Трампа трепещет вся Европа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европа обеспокоена в ожидании телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Bild в статье с заголовком "Вся Европа трепещет в преддверии этого звонка".

"Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что в Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российская армия еще не контролирует.

В свою очередь, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы.

Кроме того, Франция и Британия готовятся к худшему сценарию, пишет Bild.

Во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскую времени. Он подчеркнул, что лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным.

Американский президент заявлял, что намерен в беседе с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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