В Германии раскрыли, к чему готовится ЕС на фоне беседы Путина и Трампа
Bild: перед телефонным разговором Путина и Трампа трепещет вся Европа
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европа обеспокоена в ожидании телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Bild в статье с заголовком "Вся Европа трепещет в преддверии этого звонка".
"Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы..." — говорится в публикации.
"Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые российская армия еще не контролирует.
В свою очередь, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы.
Кроме того, Франция и Британия готовятся к худшему сценарию, пишет Bild.
Во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскую времени. Он подчеркнул, что лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным.
Американский президент заявлял, что намерен в беседе с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
В свою очередь, в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских войск из Европы.
Кроме того, Франция и Британия готовятся к худшему сценарию, пишет Bild.
Во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа пройдет с 16:00 до 18:00 по московскую времени. Он подчеркнул, что лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным.
Американский президент заявлял, что намерен в беседе с Путиным поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.