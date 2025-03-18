https://ria.ru/20250318/pvo-2005628140.html
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 18.03.2025
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами
Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:08:00+03:00
2025-03-18T07:08:00+03:00
2025-03-18T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО за ночь сбили 46 дронов над регионами России