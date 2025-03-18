https://ria.ru/20250318/pvo-2005628140.html

ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 18.03.2025

ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами

Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T07:08:00+03:00

2025-03-18T07:08:00+03:00

2025-03-18T09:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, белгородская область, вооруженные силы украины