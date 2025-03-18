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ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 18.03.2025 (обновлено: 09:55 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/pvo-2005628140.html
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 18.03.2025
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами
Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T07:08:00+03:00
2025-03-18T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ПВО перехватила 46 украинских беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 46 дронов над регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
  • 41 БПЛА — над Белгородской областью;
  • по два дрона — над Брянской и Курской областями;
  • один — над Орловской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орловская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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