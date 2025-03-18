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Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2025
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21:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005835456.html
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2025
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:49:00+03:00
2025-03-18T21:49:00+03:00
политика
запорожская область
владимир путин
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Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт
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Рабочая встреча Путина в Кремле
Рабочая встреча Путина в Кремле
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политика, запорожская область, владимир путин, видео
Политика, Запорожская область, Владимир Путин
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт
2025-03-18T21:49
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Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция

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Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт
 
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