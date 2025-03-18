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Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2025
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:49:00+03:00
2025-03-18T21:49:00+03:00
2025-03-18T21:49:00+03:00
политика
запорожская область
владимир путин
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Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт
запорожская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, запорожская область, владимир путин, видео
Политика, Запорожская область, Владимир Путин
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт
2025-03-18T21:49
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PT2M54S
Встреча Путина с главой правительства Запорожской области. Трансляция
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Путин проводит рабочую встречу в Кремле с председателем правительства Запорожской области Ириной Гехт