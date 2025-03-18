https://ria.ru/20250318/putin-2005742601.html

Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться

Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться

Укромных юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться, в мире больше не осталось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:00:00+03:00

2025-03-18T16:00:00+03:00

2025-03-18T16:00:00+03:00

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укромных юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться, в мире больше не осталось, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас и вовсе покровы спали и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там "прикопать" по-тихому. Всё! Ничего этого нет, никаких укромных юрисдикций не существует", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html

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российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, россия, в мире