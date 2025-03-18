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Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться - РИА Новости, 18.03.2025
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16:00 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin-2005742601.html
Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться
Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться - РИА Новости, 18.03.2025
Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться
Укромных юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться, в мире больше не осталось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:00:00+03:00
2025-03-18T16:00:00+03:00
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укромных юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться, в мире больше не осталось, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас и вовсе покровы спали и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там "прикопать" по-тихому. Всё! Ничего этого нет, никаких укромных юрисдикций не существует", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, россия, в мире
Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин: в мире больше нет юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться

Путин: укромных юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться, в мире больше нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Укромных юрисдикций, в которых бизнес может спрятаться, в мире больше не осталось, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас и вовсе покровы спали и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там "прикопать" по-тихому. Всё! Ничего этого нет, никаких укромных юрисдикций не существует", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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