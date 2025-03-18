https://ria.ru/20250318/putin-2005741374.html

Путин: на полную свободу платежей в мире рассчитывать уже не стоит

Путин: на полную свободу платежей в мире рассчитывать уже не стоит - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: на полную свободу платежей в мире рассчитывать уже не стоит

На полную свободу платежей и перетока капиталов в мире рассчитывать уже не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:57:00+03:00

2025-03-18T15:57:00+03:00

2025-03-18T15:57:00+03:00

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На полную свободу платежей и перетока капиталов в мире рассчитывать уже не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Очевидно, и уже не раз говорил об этом: как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит, как и не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.

https://ria.ru/20250318/putin-2005740745.html

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российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, россия, в мире