https://ria.ru/20250318/putin-2005740562.html
Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин
Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин
Россия уважает западные компании, которые остались в РФ, даже под другими брендами, но сохранили персонал и технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:54:00+03:00
2025-03-18T15:54:00+03:00
2025-03-18T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия уважает западные компании, которые остались в РФ, даже под другими брендами, но сохранили персонал и технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Хочу отметить, среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением, так называемых, элит своих стран, есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, москва, экономика
Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Москва, Экономика
Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин
Путин: Москва уважает компании, оставшиеся в России, даже под другими брендами