https://ria.ru/20250318/putin-2005740562.html

Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин

Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025

Москва уважает западные компании, оставшиеся в России, заявил Путин

Россия уважает западные компании, которые остались в РФ, даже под другими брендами, но сохранили персонал и технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:54:00+03:00

2025-03-18T15:54:00+03:00

2025-03-18T16:03:00+03:00

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

москва

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия уважает западные компании, которые остались в РФ, даже под другими брендами, но сохранили персонал и технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Хочу отметить, среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением, так называемых, элит своих стран, есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.

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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, москва, экономика