https://ria.ru/20250318/putin-2005738671.html
Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства
Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства - РИА Новости, 18.03.2025
Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства
Только страны, которые могут обеспечить полноценный суверенитет, способны к устойчивому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T16:03:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Только страны, которые могут обеспечить полноценный суверенитет, способны к устойчивому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет становятся устойчивыми вообще и к внешнему давлению, в частности, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html
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владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Россия, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства
Путин: только страны, которые могут обеспечить суверенитет, способны к развитию