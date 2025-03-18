https://ria.ru/20250318/putin-2005738671.html

Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства

Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства - РИА Новости, 18.03.2025

Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства

Только страны, которые могут обеспечить полноценный суверенитет, способны к устойчивому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:49:00+03:00

2025-03-18T15:49:00+03:00

2025-03-18T16:03:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Только страны, которые могут обеспечить полноценный суверенитет, способны к устойчивому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет становятся устойчивыми вообще и к внешнему давлению, в частности, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005741734.html

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владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей