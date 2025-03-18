https://ria.ru/20250318/putin-2005738476.html
Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил Путин
Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2025
Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил Путин
Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T15:49:00+03:00
2025-03-18T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно, то что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили. В целом договорились, надо, чтобы на практике все было, как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения..., а потихонечку все было... Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства, Минэкономразвития - другие, это не 4,1%, это 2-2,5%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Нужно сделать так, чтобы обрушения излишней заморозки не было, тонкая вещь, но надеюсь, это получится... Надеюсь, что мы все-таки пойдем по тому пути, аккуратно пойдем, и добьемся нужного нам результата", - добавил он.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/vulin-2005757865.html
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, максим орешкин, экономика
Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Максим Орешкин, Экономика
Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил Путин
Путин выразил надежду, что власти добьются нужного результата в экономике
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские власти добьются нужного результата в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно, то что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили. В целом договорились, надо, чтобы на практике все было, как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения..., а потихонечку все было... Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства, Минэкономразвития - другие, это не 4,1%, это 2-2,5%", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Нужно сделать так, чтобы обрушения излишней заморозки не было, тонкая вещь, но надеюсь, это получится... Надеюсь, что мы все-таки пойдем по тому пути, аккуратно пойдем, и добьемся нужного нам результата", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.