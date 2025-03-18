https://ria.ru/20250318/putin-2005737820.html
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики
В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:47:00+03:00
2025-03-18T15:47:00+03:00
2025-03-18T16:33:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин."Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Россия, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики
Путин призвал действовать очень аккуратно в вопросе охлаждения экономики