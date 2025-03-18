https://ria.ru/20250318/putin-2005737820.html

Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики

Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики - РИА Новости, 18.03.2025

Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики

В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:47:00+03:00

2025-03-18T15:47:00+03:00

2025-03-18T16:33:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин."Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей