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Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики - РИА Новости, 18.03.2025
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15:47 18.03.2025 (обновлено: 16:33 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005737820.html
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики - РИА Новости, 18.03.2025
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики
В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:47:00+03:00
2025-03-18T16:33:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин."Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html
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владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Россия, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе охлаждения экономики

Путин призвал действовать очень аккуратно в вопросе охлаждения экономики

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В вопросе охлаждения экономики нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот сейчас говорили, Александр Николаевич (Шохин - ред.) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно", - сказал Путин во время своего выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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