https://ria.ru/20250318/putin-2005737288.html

Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами

Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами - РИА Новости, 18.03.2025

Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами

Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:46:00+03:00

2025-03-18T15:46:00+03:00

2025-03-18T16:14:00+03:00

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика