https://ria.ru/20250318/putin-2005737288.html
Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами
Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами
Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T16:14:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."В этих условиях (санкционного давления - ред.) российскому бизнесу важно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежными партнерами, а таких тоже в мире достаточно. Здесь правительства, наши регионы, конечно, должны оказывать и оказывают необходимую поддержку", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин рассказал о кооперации России с надежными партнерами
Путин: РФ будет налаживать кооперацию надежными партнерами