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Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России - РИА Новости, 18.03.2025
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15:46 18.03.2025 (обновлено: 15:51 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005737180.html
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России - РИА Новости, 18.03.2025
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России
Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T15:51:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры. Мы это делаем, делаем уже сейчас и обязательно продолжим", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России

Путин: Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры. Мы это делаем, делаем уже сейчас и обязательно продолжим", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин: если санкции ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса
Вчера, 15:44
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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