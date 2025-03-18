https://ria.ru/20250318/putin-2005737180.html
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России - РИА Новости, 18.03.2025
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России
Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T15:46:00+03:00
2025-03-18T15:51:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры. Мы это делаем, делаем уже сейчас и обязательно продолжим", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005736451.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о всестороннем укреплении суверенитета России
Путин: Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям