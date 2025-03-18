https://ria.ru/20250318/putin-2005736695.html
Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей
Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей - РИА Новости, 18.03.2025
Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей
Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему защиты интересов добросовестных приобретателей, которая пока буксует. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:45:00+03:00
2025-03-18T15:45:00+03:00
2025-03-18T16:05:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему защиты интересов добросовестных приобретателей, которая пока буксует."У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Россия, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей
Путин пообещал решить проблему защиты интересов добросовестных приобретателей