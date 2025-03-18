https://ria.ru/20250318/putin-2005736695.html

Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей

Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей - РИА Новости, 18.03.2025

Путин пообещал решить проблему защиты интересов приобретателей

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему защиты интересов добросовестных приобретателей, которая пока буксует. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:45:00+03:00

2025-03-18T15:45:00+03:00

2025-03-18T16:05:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему защиты интересов добросовестных приобретателей, которая пока буксует."У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, защитой прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20250318/putin-2005743214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей