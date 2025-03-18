https://ria.ru/20250318/putin-2005735483.html

Путин: санкции стали катализатором для российской экономики

Путин: санкции стали катализатором для российской экономики - РИА Новости, 18.03.2025

Путин: санкции стали катализатором для российской экономики

Антироссийские санкции стали дополнительным катализатором положительных изменений в экономике РФ, в том числе в сфере финансов и технологий, заявил президент... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:42:00+03:00

2025-03-18T15:42:00+03:00

2025-03-18T16:15:00+03:00

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции стали дополнительным катализатором положительных изменений в экономике РФ, в том числе в сфере финансов и технологий, заявил президент России Владимир Путин."Санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям", - сказал Путин на съезде РСПП.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/putin-2005736597.html

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Путин о нелегитимных санкциях в отношении российских компаний и граждан Путин о нелегитимных санкциях в отношении российских компаний и граждан. 2025-03-18T15:42 true PT2M52S

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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, россия