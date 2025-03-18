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Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем - РИА Новости, 18.03.2025
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15:41 18.03.2025 (обновлено: 16:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/putin-2005734830.html
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T16:08:00+03:00
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Совершенно правильно, что вы обозначаете эти проблемные участки, и уверен, что правительство вместе с вами (российским бизнесом - ред.) будут оперативно решать эти вопросы, взаимодействовать с вами в интересах государства и предпринимательского сообщества", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Экономика
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем

Путин: правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем.
Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Совершенно правильно, что вы обозначаете эти проблемные участки, и уверен, что правительство вместе с вами (российским бизнесом - ред.) будут оперативно решать эти вопросы, взаимодействовать с вами в интересах государства и предпринимательского сообщества", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин пожелал российским промышленникам и предпринимателям успехов
Вчера, 15:58
 
Владимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияЭкономика
 
 
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