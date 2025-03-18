https://ria.ru/20250318/putin-2005734830.html

Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем

Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем - РИА Новости, 18.03.2025

Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T15:41:00+03:00

2025-03-18T16:08:00+03:00

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Совершенно правильно, что вы обозначаете эти проблемные участки, и уверен, что правительство вместе с вами (российским бизнесом - ред.) будут оперативно решать эти вопросы, взаимодействовать с вами в интересах государства и предпринимательского сообщества", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.

https://ria.ru/20250318/putin-2005741866.html

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2025

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владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика