https://ria.ru/20250318/putin-2005734830.html
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем - РИА Новости, 18.03.2025
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T15:41:00+03:00
2025-03-18T16:08:00+03:00
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328266_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_aece6a574368e1d375630428665e8225.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем.Путин во вторник принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Совершенно правильно, что вы обозначаете эти проблемные участки, и уверен, что правительство вместе с вами (российским бизнесом - ред.) будут оперативно решать эти вопросы, взаимодействовать с вами в интересах государства и предпринимательского сообщества", - сказал Путин во время пленарного заседания съезда РСПП.
https://ria.ru/20250318/putin-2005741866.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d2cd898c4370f8d90181d56b869e756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, экономика
Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Экономика
Путин рассказал о взаимодействии правительства и бизнеса в решении проблем
Путин: правительство будет взаимодействовать с бизнесом в решении проблем