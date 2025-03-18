https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html

Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений

Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили необходимость остановить распространение стратегических... РИА Новости, 18.03.2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

россия

сша

ближний восток

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений, заявили в Белом доме по итогам переговоров двух лидеров."Лидеры обсуждали Ближний Восток в целом как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения максимально широкого применения", - говорится в сообщении Белого дома.

https://ria.ru/20250318/konflikt-2005826655.html

россия

сша

ближний восток

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп