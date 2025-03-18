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Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений
Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили необходимость остановить распространение стратегических... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:32:00+03:00
2025-03-18T20:32:00+03:00
2025-03-18T21:01:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений, заявили в Белом доме по итогам переговоров двух лидеров."Лидеры обсуждали Ближний Восток в целом как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения максимально широкого применения", - говорится в сообщении Белого дома.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, сша, ближний восток, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия, США, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений
Путин и Трамп обсудили остановку распространения стратегических вооружений