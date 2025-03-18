https://ria.ru/20250318/putin--2005737908.html

Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку

Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку - РИА Новости, 18.03.2025

Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:47:00+03:00

2025-03-18T15:47:00+03:00

2025-03-18T15:47:00+03:00

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики. "В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса", - сказал Путин во время съезда РСПП. Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей. "Я очень рад всех приветствовать - участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250225/ugol-2001401688.html

https://ria.ru/20241228/ekonomika-1991799742.html

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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, общество