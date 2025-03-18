Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/putin--2005737908.html
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:47:00+03:00
2025-03-18T15:47:00+03:00
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9a851334a93ca6b98ec8d8a5cf69f43f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики. "В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса", - сказал Путин во время съезда РСПП. Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей. "Я очень рад всех приветствовать - участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250225/ugol-2001401688.html
https://ria.ru/20241228/ekonomika-1991799742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_af4fa7214f8dbea5ba06fb91b519d7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, общество
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общество
Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку

Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики.
"В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса", - сказал Путин во время съезда РСПП.
Уголь в угольном разрезе Бородинский им. М.И. Щадова - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В РСПП рассказали, что может решить проблему дефицита кадров в добыче угля
25 февраля, 07:29
Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей.
"Я очень рад всех приветствовать - участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба", - добавил Путин.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году
28 декабря 2024, 09:43
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала