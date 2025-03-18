Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил соседского кота
Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил и выкинул кота
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, на котором, как утверждается, житель Приморья в присутствии двух своих детей избивает и выкидывает в мусорный бак соседского кота, сообщает региональное УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщается, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки.
В Нижнем Новгороде завели дело на живодера, до смерти избившего кота
21 мая 2024, 17:35
"Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с кошкой. Видеозапись инцидента размещена в социальных медиа. Установлено, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Пролетарской в селе Каменушка сосед в присутствии несовершеннолетних детей нанес его домашнему животному телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Максимально она предусматривает до трех лет лишения свободы.
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой
24 сентября 2024, 14:50