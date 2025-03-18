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Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил соседского кота - РИА Новости, 18.03.2025
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04:18 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/proverka-2005619287.html
Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил соседского кота
Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил соседского кота - РИА Новости, 18.03.2025
Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил соседского кота
Полиция проводит проверку после появления видео, на котором, как утверждается, житель Приморья в присутствии двух своих детей избивает и выкидывает в мусорный... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T04:18:00+03:00
2025-03-18T04:18:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, на котором, как утверждается, житель Приморья в присутствии двух своих детей избивает и выкидывает в мусорный бак соседского кота, сообщает региональное УМВД РФ. В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщается, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. "Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с кошкой. Видеозапись инцидента размещена в социальных медиа. Установлено, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Пролетарской в селе Каменушка сосед в присутствии несовершеннолетних детей нанес его домашнему животному телесные повреждения", - говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Максимально она предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240521/delo-1947487392.html
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происшествия, россия, уссурийск
Происшествия, Россия, Уссурийск
Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил соседского кота

Полиция проверит видео, где житель Приморья при детях избил и выкинул кота

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, на котором, как утверждается, житель Приморья в присутствии двух своих детей избивает и выкидывает в мусорный бак соседского кота, сообщает региональное УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщается, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки.
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"Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с кошкой. Видеозапись инцидента размещена в социальных медиа. Установлено, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Пролетарской в селе Каменушка сосед в присутствии несовершеннолетних детей нанес его домашнему животному телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Максимально она предусматривает до трех лет лишения свободы.
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