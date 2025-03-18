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Минфин внес в правительство список из семи компаний для приватизации - РИА Новости, 18.03.2025
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12:38 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/privatizatsiya-2005685342.html
Минфин внес в правительство список из семи компаний для приватизации
Минфин внес в правительство список из семи компаний для приватизации - РИА Новости, 18.03.2025
Минфин внес в правительство список из семи компаний для приватизации
Минфин РФ внес в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении, сообщил журналистам замминистра Алексей РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:38:00+03:00
2025-03-18T12:38:00+03:00
экономика
алексей моисеев
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
"дом.рф"
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении, сообщил журналистам замминистра Алексей Моисеев. Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. "Да, было такое - мы вносили 30 штук. Утруска-усушка у нас произошла - сейчас у нас там около 7 на следующий год, на 2026 год", - сказал Моисеев. "Мы в правительство направили, сейчас правительство рассматривает", - добавил он. Замглавы Минфина напомнил, что на 2025 год стоит размещение госкорпорации "Дом.РФ". "Уже у нас есть план-график. Мы в четвертом квартале, может, в конце третьего выходим на (размещение - ред.). Все будет зависеть от того, как консультанты скажут, есть так называемые окна возможностей, когда выходить надо. Сейчас там работа идет полным ходом, процесс организован", - добавил он. "Что касается других, почему мы сейчас про это говорим: чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, с ними будет полегче, есть такие, которые не торгуются", - резюмировал Моисеев.
https://ria.ru/20241004/privatizatsiya-1976280764.html
https://ria.ru/20250318/privatizatsiya-2005684373.html
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экономика, алексей моисеев, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), "дом.рф"
Экономика, Алексей Моисеев, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), "Дом.РФ"
Минфин внес в правительство список из семи компаний для приватизации

Моисеев: в правительство внесли список из 7 компаний для приватизации в 2026 г

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство список из семи компаний для приватизации в 2026 году, документ находится на рассмотрении, сообщил журналистам замминистра Алексей Моисеев.
Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. Ранее во вторник на расширенном заседании коллегии Росимущества глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня.
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"Да, было такое - мы вносили 30 штук. Утруска-усушка у нас произошла - сейчас у нас там около 7 на следующий год, на 2026 год", - сказал Моисеев.
"Мы в правительство направили, сейчас правительство рассматривает", - добавил он.
Замглавы Минфина напомнил, что на 2025 год стоит размещение госкорпорации "Дом.РФ". "Уже у нас есть план-график. Мы в четвертом квартале, может, в конце третьего выходим на (размещение - ред.). Все будет зависеть от того, как консультанты скажут, есть так называемые окна возможностей, когда выходить надо. Сейчас там работа идет полным ходом, процесс организован", - добавил он.
"Что касается других, почему мы сейчас про это говорим: чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, с ними будет полегче, есть такие, которые не торгуются", - резюмировал Моисеев.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Минфине рассказали о реакции правительства на предложение по приватизации
Вчера, 12:36
 
ЭкономикаАлексей МоисеевАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)"Дом.РФ"
 
 
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