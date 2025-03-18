https://ria.ru/20250318/primore-2005842447.html

Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор

Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор - РИА Новости, 18.03.2025

Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор

Жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, отправили в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T22:37:00+03:00

2025-03-18T22:37:00+03:00

2025-03-18T22:37:00+03:00

происшествия

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, отправили в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону. Ранее в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщалось, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. Полиция начала проверку после появления видео. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, приморцу может грозить до пяти лет лишения свободы. "Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту жестокого обращения с животным в присутствии малолетних, задержан... и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения",- приводятся в сообщении слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой. Сам фигурант признался, что избил кота потому, что тот "орет постоянно". "У него их (котов - ред.) три, а один орет постоянно, самый агрессивный. Получается, он и попался, ну плюс я ещё и выпивший был", - сказал задержанный на видео, кадры которого разместило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. Мужчина добавил, что ранее кот утащил у него рыбу, вывешенную сушиться, тогда он коту ничего не сделал. Ранее прокуратура региона сообщала, что житель приморского села Каменушка нанес коту породы курильский бобтейл множественные удары ногами по голове, продолжая это делать до тех пор, пока животное не перестало двигаться. Рядом с фигурантом находились двое детей, которые наблюдали за происходящим. В прокуратуре уточняли, что сосед нашёл своего кота в мусорном баке. Животное прооперировали в ветклинике, где специалисты оказали ему и другую помощь.

https://ria.ru/20250213/shtraf-1999001445.html

https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html

приморский край

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происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)