Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/primore-2005842447.html
Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор
Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор - РИА Новости, 18.03.2025
Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор
Жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, отправили в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:37:00+03:00
2025-03-18T22:37:00+03:00
происшествия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, отправили в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону. Ранее в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщалось, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. Полиция начала проверку после появления видео. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, приморцу может грозить до пяти лет лишения свободы. "Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту жестокого обращения с животным в присутствии малолетних, задержан... и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения",- приводятся в сообщении слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой. Сам фигурант признался, что избил кота потому, что тот "орет постоянно". "У него их (котов - ред.) три, а один орет постоянно, самый агрессивный. Получается, он и попался, ну плюс я ещё и выпивший был", - сказал задержанный на видео, кадры которого разместило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. Мужчина добавил, что ранее кот утащил у него рыбу, вывешенную сушиться, тогда он коту ничего не сделал. Ранее прокуратура региона сообщала, что житель приморского села Каменушка нанес коту породы курильский бобтейл множественные удары ногами по голове, продолжая это делать до тех пор, пока животное не перестало двигаться. Рядом с фигурантом находились двое детей, которые наблюдали за происходящим. В прокуратуре уточняли, что сосед нашёл своего кота в мусорном баке. Животное прооперировали в ветклинике, где специалисты оказали ему и другую помощь.
https://ria.ru/20250213/shtraf-1999001445.html
https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Приморья, избившего соседского кота, отправили в изолятор

Жителя Приморья, избившего кота в присутствии детей, отправили в изолятор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Жителя Приморья, который в присутствии двух своих детей избил соседского кота, отправили в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по региону.
Ранее в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина одной ногой прижимает кота к земле, а второй с силой наступает на него много раз. Потом он бьет его о металлическое ограждение мусорных контейнеров и кидает животное в бак. Рядом бегают двое маленьких детей. Со ссылкой на слова владельца кота сообщалось, что животное доставили в ветклинику, а живодером оказался живущий по соседству отец многодетной семьи, на чей участок якобы заходили кошки. Полиция начала проверку после появления видео. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, приморцу может грозить до пяти лет лишения свободы.
Кот - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота
13 февраля, 06:42
"Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту жестокого обращения с животным в присутствии малолетних, задержан... и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения",- приводятся в сообщении слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой.
Сам фигурант признался, что избил кота потому, что тот "орет постоянно".
"У него их (котов - ред.) три, а один орет постоянно, самый агрессивный. Получается, он и попался, ну плюс я ещё и выпивший был", - сказал задержанный на видео, кадры которого разместило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
Мужчина добавил, что ранее кот утащил у него рыбу, вывешенную сушиться, тогда он коту ничего не сделал.
Ранее прокуратура региона сообщала, что житель приморского села Каменушка нанес коту породы курильский бобтейл множественные удары ногами по голове, продолжая это делать до тех пор, пока животное не перестало двигаться. Рядом с фигурантом находились двое детей, которые наблюдали за происходящим. В прокуратуре уточняли, что сосед нашёл своего кота в мусорном баке. Животное прооперировали в ветклинике, где специалисты оказали ему и другую помощь.
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой
24 сентября 2024, 14:50
 
ПроисшествияПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала