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Жителю ЛНР вынесли приговор за передачу СБУ данных для обстрелов беженцев - РИА Новости, 18.03.2025
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15:36 18.03.2025 (обновлено: 16:32 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/prigovor-2005733393.html
Жителю ЛНР вынесли приговор за передачу СБУ данных для обстрелов беженцев
Жителю ЛНР вынесли приговор за передачу СБУ данных для обстрелов беженцев - РИА Новости, 18.03.2025
Жителю ЛНР вынесли приговор за передачу СБУ данных для обстрелов беженцев
Верховный суд ЛНР приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина Украины, который помог ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:36:00+03:00
2025-03-18T16:32:00+03:00
луганская народная республика
служба безопасности украины
происшествия
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ЛУГАНСК/МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина Украины, который помог ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев, сообщает Генпрокуратура РФ."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Алексея Баева... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Баева к 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что в сентябре 2022 года Баев добровольно собирал, а потом передал с помощью мессенджеров сведения о временном расположении мирных граждан (беженцев) на территории лесоохотничьего хозяйства украинским спецслужбам. В результате его действий вооруженные силы Украины спланировали и произвели обстрел пункта размещения беженцев.Как уточнили в Telegram-канале суда, сотрудник СБУ пообещал фигуранту выезд на подконтрольную Киеву территорию и дальнейшее трудоустройство в органы государственной власти Украины.Старший помощник руководителя СУСК РФ Елена Марковская рассказала РИА Новости, что при его пособничестве ВСУ нанесли артиллерийский удар по пункту временного размещения мирных граждан на территории Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, что привело к ранению людей.Баев был признан виновным в пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, пособничестве в покушении на умышленном убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и в пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва.
https://ria.ru/20230609/ubiystva-1877162908.html
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луганская народная республика, служба безопасности украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Происшествия
Жителю ЛНР вынесли приговор за передачу СБУ данных для обстрелов беженцев

Украинский наводчик в ЛНР получил 22 года за помощь в обстреле ПВР с беженцами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ЛУГАНСК/МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 22 годам лишения свободы гражданина Украины, который помог ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Алексея Баева... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Баева к 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в сентябре 2022 года Баев добровольно собирал, а потом передал с помощью мессенджеров сведения о временном расположении мирных граждан (беженцев) на территории лесоохотничьего хозяйства украинским спецслужбам. В результате его действий вооруженные силы Украины спланировали и произвели обстрел пункта размещения беженцев.
Как уточнили в Telegram-канале суда, сотрудник СБУ пообещал фигуранту выезд на подконтрольную Киеву территорию и дальнейшее трудоустройство в органы государственной власти Украины.
Старший помощник руководителя СУСК РФ Елена Марковская рассказала РИА Новости, что при его пособничестве ВСУ нанесли артиллерийский удар по пункту временного размещения мирных граждан на территории Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, что привело к ранению людей.
Баев был признан виновным в пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, пособничестве в покушении на умышленном убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и в пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва.
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