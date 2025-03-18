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Суд вынес приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/prigovor-2005652956.html
Суд вынес приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 18.03.2025
Суд вынес приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского боевика, вторгшегося в Курскую область и пытавшегося скрыться в брошенном РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:44:00+03:00
2025-03-18T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского боевика, вторгшегося в Курскую область и пытавшегося скрыться в брошенном доме, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Романа Батерева. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в начале сентября 2024 года Батерев в составе 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области. Батерев участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, установлении между ними единой системы разведки, огня и связи, минировании дорожных направлений и участков местности. С другими украинскими военнослужащими запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации. Отмечается, что, осознав бесперспективность дальнейшего нахождения в России, он покинул боевую позицию. При попытке бегства Батерев пытался заселиться в пустующий дом, где и был обнаружен российскими военными. "Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20250318/sudzha-2005484943.html
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор украинскому боевику за вторжение в Курскую область

Суд дал 16 лет колонии боевику ВСУ Батереву, вторгнувшемуся в Курскую область

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского боевика, вторгшегося в Курскую область и пытавшегося скрыться в брошенном доме, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Романа Батерева. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, в начале сентября 2024 года Батерев в составе 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию Суджанского района Курской области. Батерев участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, установлении между ними единой системы разведки, огня и связи, минировании дорожных направлений и участков местности. С другими украинскими военнослужащими запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации.
Отмечается, что, осознав бесперспективность дальнейшего нахождения в России, он покинул боевую позицию. При попытке бегства Батерев пытался заселиться в пустующий дом, где и был обнаружен российскими военными.
"Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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