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Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:33 18.03.2025 (обновлено: 20:39 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/prestupleniya-2005824558.html
Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области
Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области
В ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было обращено внимание на варварские преступления украинских боевиков... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:33:00+03:00
2025-03-18T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было обращено внимание на варварские преступления украинских боевиков против гражданского населения Курской области, сообщили в пресс-службе Кремля."Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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происшествия, курская область, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области

Путин и Трамп обсудили зверства боевиков ВСУ против населения Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из Суджи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было обращено внимание на варварские преступления украинских боевиков против гражданского населения Курской области, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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