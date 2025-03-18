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Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области

Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудили зверства украинских боевиков в Курской области

В ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было обращено внимание на варварские преступления украинских боевиков... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:33:00+03:00

2025-03-18T20:33:00+03:00

2025-03-18T20:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

владимир путин

дональд трамп

сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа было обращено внимание на варварские преступления украинских боевиков против гражданского населения Курской области, сообщили в пресс-службе Кремля."Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

курская область

россия

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происшествия, курская область, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)