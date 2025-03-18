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Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества - РИА Новости, 18.03.2025
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15:19 18.03.2025
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Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества
Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества - РИА Новости, 18.03.2025
Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества
Предприниматели из Башкирии заключили 21 договор об аренде государственного нежилого фонда на льготных условиях за 2025 год, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предприниматели из Башкирии заключили 21 договор об аренде государственного нежилого фонда на льготных условиях за 2025 год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Министерство земельных и имущественных отношений региона разработало комплекс мер для снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также на социально ориентированные некоммерческие организации и самозанятых граждан. Общий объем предоставленных льгот с начала 2025 года составил 19,74 миллиона рублей. В правительстве отметили, что подобная поддержка предпринимательства способствует стимулированию экономического роста региона. Заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская отметила, что льготный порядок аренды госимущества является одной из ключевых мер поддержки предпринимательской активности в регионе. "Субъекты МСП и самозанятые граждане в первый год аренды оплачивают лишь 40% от установленной арендной платы, во второй год – 60%, в третий – 80%, и только на четвертый год арендная плата достигает 100%. Кроме того, при расчете арендной платы за пользование государственным имуществом, включенным в перечень свободных объектов недвижимости Республики Башкортостан, применяется льготный коэффициент, равный 0,01", – приводит пресс-служба слова Полянской. В правительстве отметили, что в 2024 году было заключено 22 договора аренды объектов государственного нежилого фонда. При этом объем предоставленных льгот составил 14,706 миллиона рублей. За весь 2024 год министерство заключило 102 договора аренды на льготных условиях, а общий объем льгот по аренде государственного имущества для малого и среднего бизнеса достиг 41 миллионов рублей. Полянская подчеркнула, что получить господдержку могут все субъекты, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства. Это позволит им эффективно использовать предоставляемые возможности и действовать в рамках правового поля.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Башкортостан
Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества

Башкирские предприниматели подписали 21 льготный договор аренды госимущества

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредприятие в Уфе
Предприятие в Уфе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Предприятие в Уфе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предприниматели из Башкирии заключили 21 договор об аренде государственного нежилого фонда на льготных условиях за 2025 год, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министерство земельных и имущественных отношений региона разработало комплекс мер для снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также на социально ориентированные некоммерческие организации и самозанятых граждан. Общий объем предоставленных льгот с начала 2025 года составил 19,74 миллиона рублей. В правительстве отметили, что подобная поддержка предпринимательства способствует стимулированию экономического роста региона.
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Заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская отметила, что льготный порядок аренды госимущества является одной из ключевых мер поддержки предпринимательской активности в регионе.
"Субъекты МСП и самозанятые граждане в первый год аренды оплачивают лишь 40% от установленной арендной платы, во второй год – 60%, в третий – 80%, и только на четвертый год арендная плата достигает 100%. Кроме того, при расчете арендной платы за пользование государственным имуществом, включенным в перечень свободных объектов недвижимости Республики Башкортостан, применяется льготный коэффициент, равный 0,01", – приводит пресс-служба слова Полянской.
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В правительстве отметили, что в 2024 году было заключено 22 договора аренды объектов государственного нежилого фонда. При этом объем предоставленных льгот составил 14,706 миллиона рублей. За весь 2024 год министерство заключило 102 договора аренды на льготных условиях, а общий объем льгот по аренде государственного имущества для малого и среднего бизнеса достиг 41 миллионов рублей.
Полянская подчеркнула, что получить господдержку могут все субъекты, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства. Это позволит им эффективно использовать предоставляемые возможности и действовать в рамках правового поля.
 
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