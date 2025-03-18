https://ria.ru/20250318/predprinimateli-2005715762.html

Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества

Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества - РИА Новости, 18.03.2025

Предприниматели Башкирии заключили 21 льготный договор аренды госимущества

Предприниматели из Башкирии заключили 21 договор об аренде государственного нежилого фонда на льготных условиях за 2025 год, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предприниматели из Башкирии заключили 21 договор об аренде государственного нежилого фонда на льготных условиях за 2025 год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Министерство земельных и имущественных отношений региона разработало комплекс мер для снижения финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также на социально ориентированные некоммерческие организации и самозанятых граждан. Общий объем предоставленных льгот с начала 2025 года составил 19,74 миллиона рублей. В правительстве отметили, что подобная поддержка предпринимательства способствует стимулированию экономического роста региона. Заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская отметила, что льготный порядок аренды госимущества является одной из ключевых мер поддержки предпринимательской активности в регионе. "Субъекты МСП и самозанятые граждане в первый год аренды оплачивают лишь 40% от установленной арендной платы, во второй год – 60%, в третий – 80%, и только на четвертый год арендная плата достигает 100%. Кроме того, при расчете арендной платы за пользование государственным имуществом, включенным в перечень свободных объектов недвижимости Республики Башкортостан, применяется льготный коэффициент, равный 0,01", – приводит пресс-служба слова Полянской. В правительстве отметили, что в 2024 году было заключено 22 договора аренды объектов государственного нежилого фонда. При этом объем предоставленных льгот составил 14,706 миллиона рублей. За весь 2024 год министерство заключило 102 договора аренды на льготных условиях, а общий объем льгот по аренде государственного имущества для малого и среднего бизнеса достиг 41 миллионов рублей. Полянская подчеркнула, что получить господдержку могут все субъекты, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства. Это позволит им эффективно использовать предоставляемые возможности и действовать в рамках правового поля.

https://ria.ru/20250317/predprinimateli-2005540172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан