https://ria.ru/20250318/pozhar-2005618581.html

При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина

При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина - РИА Новости, 18.03.2025

При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина

При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:57:00+03:00

2025-03-18T03:57:00+03:00

2025-03-18T06:05:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел ночью. По предварительной информации, загорелся натяжной потолок, но на момент прибытия спасателей, открытого огня не было."Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина", — говорится в сообщении.Ликвидацией последствий пожара занимались пять человек, также для этого привлекли две единицы техники.

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Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан