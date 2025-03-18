https://ria.ru/20250318/pozhar-2005618581.html
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина - РИА Новости, 18.03.2025
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина
При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:57:00+03:00
2025-03-18T03:57:00+03:00
2025-03-18T06:05:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел ночью. По предварительной информации, загорелся натяжной потолок, но на момент прибытия спасателей, открытого огня не было."Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина", — говорится в сообщении.Ликвидацией последствий пожара занимались пять человек, также для этого привлекли две единицы техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина
В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в квартире