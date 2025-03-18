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При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина - РИА Новости, 18.03.2025
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03:57 18.03.2025 (обновлено: 06:05 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/pozhar-2005618581.html
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина - РИА Новости, 18.03.2025
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина
При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:57:00+03:00
2025-03-18T06:05:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел ночью. По предварительной информации, загорелся натяжной потолок, но на момент прибытия спасателей, открытого огня не было."Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина", — говорится в сообщении.Ликвидацией последствий пожара занимались пять человек, также для этого привлекли две единицы техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
При пожаре в Башкирии погибли пять детей и мужчина

В Башкирии пять детей и мужчина погибли при пожаре в квартире

© МЧС РФСмертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© МЧС РФ
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. При пожаре в квартире в башкирском селе Вперед погибли шесть человек, включая пятерых детей, сообщили в региональном управлении МЧС в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел ночью. По предварительной информации, загорелся натяжной потолок, но на момент прибытия спасателей, открытого огня не было.
"Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. К сожалению, в квартире без признаков жизни были обнаружены пять детей (три девочки 2017, 2019, 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Ликвидацией последствий пожара занимались пять человек, также для этого привлекли две единицы техники.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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