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После атаки БПЛА в Подмосковье пятеро пострадавших остаются в больницах - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/postradavshie-2005654049.html
После атаки БПЛА в Подмосковье пятеро пострадавших остаются в больницах
После атаки БПЛА в Подмосковье пятеро пострадавших остаются в больницах - РИА Новости, 18.03.2025
После атаки БПЛА в Подмосковье пятеро пострадавших остаются в больницах
Пять человек, пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье на прошлой неделе, остаются в больницах, состояние женщины, которая была в крайне тяжелом... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:48:00+03:00
2025-03-18T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
москва
алексей кузнецов
андрей воробьев
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пять человек, пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье на прошлой неделе, остаются в больницах, состояние женщины, которая была в крайне тяжелом состоянии, улучшилось, ее жизнь вне опасности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "На стационарном лечении остаются пять человек, пострадавших при атаке БПЛА украинских боевиков в Подмосковье, включая двух детей. Состояние женщины с множественными травмами, проходящей лечение в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, улучшилось, ее жизнь вне опасности", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что состояние всех пострадавших на сегодня оценивается как средней и легкой степени тяжести. Один пострадавший выписан из больницы в связи с улучшением состояния, добавил Кузнецов. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО в прошлый вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, москва, алексей кузнецов, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Алексей Кузнецов, Андрей Воробьев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
После атаки БПЛА в Подмосковье пятеро пострадавших остаются в больницах

Кузнецов: пятеро пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пять человек, пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье на прошлой неделе, остаются в больницах, состояние женщины, которая была в крайне тяжелом состоянии, улучшилось, ее жизнь вне опасности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"На стационарном лечении остаются пять человек, пострадавших при атаке БПЛА украинских боевиков в Подмосковье, включая двух детей. Состояние женщины с множественными травмами, проходящей лечение в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России, улучшилось, ее жизнь вне опасности", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что состояние всех пострадавших на сегодня оценивается как средней и легкой степени тяжести. Один пострадавший выписан из больницы в связи с улучшением состояния, добавил Кузнецов.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО в прошлый вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваАлексей КузнецовАндрей ВоробьевАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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