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Половина американцев поддержала отмену программ разнообразия, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2025
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16:18 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/polovina-2005747833.html
Половина американцев поддержала отмену программ разнообразия, показал опрос
Половина американцев поддержала отмену программ разнообразия, показал опрос - РИА Новости, 18.03.2025
Половина американцев поддержала отмену программ разнообразия, показал опрос
Почти половина американских избирателей поддерживает отмену программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), тогда как аналогичная доля выступает за их... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:18:00+03:00
2025-03-18T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Почти половина американских избирателей поддерживает отмену программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), тогда как аналогичная доля выступает за их сохранение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NBC News. Согласно данным исследования, 49% респондентов считают, что программы DEI следует отменить, так как они "создают разделение и снижают эффективность работы, уделяя чрезмерное внимание расе и социальным факторам в ущерб заслугам, навыкам и опыту". В то же время 48% опрошенных полагают, что эти инициативы должны сохраниться, поскольку они способствуют "разнообразию мнений, инновациям, сплоченности и делают рабочую среду более справедливой". Опрос также показал, что 51% американцев считают, что в обществе слишком много политкорректности, из-за чего людей заставляют ограничивать свои высказывания, чтобы не оскорбить окружающих. Противоположного мнения придерживаются 45% – они заявили, что в США слишком много предвзятости, и необходимо проявлять больше уважения в общении. Опрос был проведен с 7 по 11 марта среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной.
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60
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Половина американцев поддержала отмену программ разнообразия, показал опрос

NBC News: почти половина американцев поддерживает отмену программ DEI

© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Почти половина американских избирателей поддерживает отмену программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), тогда как аналогичная доля выступает за их сохранение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NBC News.
Согласно данным исследования, 49% респондентов считают, что программы DEI следует отменить, так как они "создают разделение и снижают эффективность работы, уделяя чрезмерное внимание расе и социальным факторам в ущерб заслугам, навыкам и опыту". В то же время 48% опрошенных полагают, что эти инициативы должны сохраниться, поскольку они способствуют "разнообразию мнений, инновациям, сплоченности и делают рабочую среду более справедливой".
Опрос также показал, что 51% американцев считают, что в обществе слишком много политкорректности, из-за чего людей заставляют ограничивать свои высказывания, чтобы не оскорбить окружающих. Противоположного мнения придерживаются 45% – они заявили, что в США слишком много предвзятости, и необходимо проявлять больше уважения в общении.
Опрос был проведен с 7 по 11 марта среди 1 тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США
22 января, 06:29
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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