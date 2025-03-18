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"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США - РИА Новости, 18.03.2025
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15:35 18.03.2025 (обновлено: 15:41 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/politika-2005732773.html
"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США
"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США - РИА Новости, 18.03.2025
"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США
США добивались исторических успехов, когда договаривались сосуществовать с Россией, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:35:00+03:00
2025-03-18T15:41:00+03:00
россия
украина
владимир путин
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сша
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США добивались исторических успехов, когда договаривались сосуществовать с Россией, пишет польское издание Myśl Polska."У хранителей нашей глупости (западных пропагандистов. — Прим. ред) не укладывается и не уложится в голове тот факт, что США добивались своих исторических успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией, и что периоды вражды между двумя странами чаще всего заканчивались поражением США", — говорится в тексте.По мнению автора статьи, в Белом доме осознали, что поддержка Украины обернулась для американцев провалом, а президент США Дональд Трамп не хочет потерпеть поражение и стремится к политическим успехам. "Если у него получится договориться с Россией, такой шанс у хозяина Белого дома есть", отмечается в материале.При этом, как подчеркивает автор, западные пропагандисты пытаются выставить Россию "империей зла", а символом США является "неважный актер, который в течение двух своих каденций не особо убедительно исполнял роль президента этой страны".Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
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россия, украина, владимир путин, мюнхенская конференция по безопасности, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Мюнхенская конференция по безопасности, США, Дональд Трамп, В мире
"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США

MP: США добивались успехов только в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США добивались исторических успехов, когда договаривались сосуществовать с Россией, пишет польское издание Myśl Polska.
"У хранителей нашей глупости (западных пропагандистов. — Прим. ред) не укладывается и не уложится в голове тот факт, что США добивались своих исторических успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией, и что периоды вражды между двумя странами чаще всего заканчивались поражением США", — говорится в тексте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин назовет Трампу главное условие прекращения огня
Вчера, 08:00
По мнению автора статьи, в Белом доме осознали, что поддержка Украины обернулась для американцев провалом, а президент США Дональд Трамп не хочет потерпеть поражение и стремится к политическим успехам. "Если у него получится договориться с Россией, такой шанс у хозяина Белого дома есть", отмечается в материале.
При этом, как подчеркивает автор, западные пропагандисты пытаются выставить Россию "империей зла", а символом США является "неважный актер, который в течение двух своих каденций не особо убедительно исполнял роль президента этой страны".
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Философия многополярности
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинМюнхенская конференция по безопасностиСШАДональд ТрампВ мире
 
 
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