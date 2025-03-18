"Империя зла". В Польше раскрыли, зачем Россия нужна США
MP: США добивались успехов только в сотрудничестве с Россией
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. США добивались исторических успехов, когда договаривались сосуществовать с Россией, пишет польское издание Myśl Polska.
"У хранителей нашей глупости (западных пропагандистов. — Прим. ред) не укладывается и не уложится в голове тот факт, что США добивались своих исторических успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией, и что периоды вражды между двумя странами чаще всего заканчивались поражением США", — говорится в тексте.
По мнению автора статьи, в Белом доме осознали, что поддержка Украины обернулась для американцев провалом, а президент США Дональд Трамп не хочет потерпеть поражение и стремится к политическим успехам. "Если у него получится договориться с Россией, такой шанс у хозяина Белого дома есть", отмечается в материале.
При этом, как подчеркивает автор, западные пропагандисты пытаются выставить Россию "империей зла", а символом США является "неважный актер, который в течение двух своих каденций не особо убедительно исполнял роль президента этой страны".
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться передышки из-за полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию России. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент России также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
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