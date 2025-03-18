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Politico: в ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых - РИА Новости, 18.03.2025
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13:37 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/politico-2005699160.html
Politico: в ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых
Politico: в ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых - РИА Новости, 18.03.2025
Politico: в ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых
Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:37:00+03:00
2025-03-18T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico. Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС". "Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico. Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".
https://ria.ru/20230105/evrosoyuz-1843172919.html
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восточная европа, словакия, европарламент, евросоюз, в мире
Восточная Европа, Словакия, Европарламент, Евросоюз, В мире
Politico: в ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых

Politico: сотрудники ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сотрудники Европейского парламента (ЕП) жалуются на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, сообщает европейское издание Politico.
Отмечается, что один помощник депутата, родом из Словакии, отправил в понедельник во второй половине дня эмоциональное письмо более чем 2 тысячам своих коллег. По его словам, в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства - "пассажиры второго класса в ЕС".
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"Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения", - говорится в материале, опубликованном на сайте европейского издания Politico.
Коллега-чех поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял такой "восхитительно важный вопрос".
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